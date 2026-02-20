Son Mühür / Beste Temel- Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınmasına karşı verdiği mücadeleyi konu alan “Ekonomik Kayyuma Direnenler” belgeseli, 25 Şubat Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Gösterimin ardından yerel yönetimlerin mali kaynakları ve kamusal gelirler üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Belgeselin ardından söyleşi düzenlenecek

Belgesel gösteriminin ardından düzenlenecek “Yerel yönetimler ve kamusal gelirler üzerine” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi üstlenecek.

Söyleşide konuşmacı olarak şu isimler yer alacak:

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,

Araştırmacı gazeteci Timur Soykan,

BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın

Programda yerel yönetimlerin ekonomik kaynakları, kamu gelirlerinin yönetimi ve belediyelerin mali bağımsızlığı gibi konular ele alınacak.

Direnişin hikayesi belgeselde anlatılıyor

BirGün Gazetesi’nden Aycan Karadağ’ın hazırlayıp yönettiği belgesel, Efes Selçuk’ta yaşanan süreci çok yönlü biçimde ele alıyor.

Yapımda, Meryem Ana Evi çevresindeki otopark gelirlerinin belediyeden alınmasına karşı gelişen direniş;

Bölge halkı, belediye çalışanlar, kent esnafı tarafından anlatılıyor. Belgesel, sürecin yerel ekonomi üzerindeki etkisini ve dayanışma ruhunu gözler önüne seriyor.

“Gelirler halkın yaşamı için hayati öneme sahipti”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyeye uygulanan ekonomik kayyum sürecinin kent için kritik sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Kasım 2024’te belediyeden alındığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bu gelirler 1970’lerden bu yana belediyenin sunduğu hizmetler, sosyal destekler ve emekçilerin maaşları için kullanılıyordu. Sadece belediye için değil, Efes Selçuk halkı için de hayati önem taşıyordu.”

“Bu süreç bir direniş hikayesidir”

Gelirlerin devrinin ardından yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil toplumsal bir mücadele olduğunu vurgulayan Sengel, şu ifadeleri kullandı:

“Gelirlerin elimizden alınmasının hikayesini bir belgesel ve söyleşi ile tüm İzmir’e ve Türkiye’ye anlatacağız.

Bu süreç bir direniş hikayesi olduğu gibi, can damarımız kesilmesine rağmen çalışma arkadaşlarımla gösterdiğimiz çaba da bu direnişin parçasıdır. O günden bugüne direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz.”

Yerel yönetimlerin mali bağımsızlığı tartışılacak

İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, ekonomik kaynakların yerel yönetimler açısından önemi ve kamu gelirlerinin yerel hizmetlere etkisi tartışmaya açılacak. Etkinliğin, yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratması hedefleniyor.