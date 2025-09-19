Son Mühür - Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira süresi dolmadan evi boşaltan kiracılarla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre, geçerli bir gerekçe olmadan sözleşme süresi bitmeden evi terk eden kiracılar, ev sahibine kalan süreye ilişkin kira ve aidat ödemekle yükümlü olacak.

Dava nasıl başladı?

Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen 2 yıllık süre sona ermeden evi boşaltarak kira ilişkisini tek taraflı olarak sonlandırdı. Ev sahibi ise, kiracının sözleşme şartlarına uymadığını öne sürerek, kira ve aidat alacaklarının tahsili için dava açtı. İlk derece mahkemesi, sözleşmede yer alan “3 ay önceden bildirim” şartını göz önünde bulundurarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibi bu kararı temyiz ederek üst mahkemeye taşıdı.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi dosya üzerinde yaptığı incelemede şu değerlendirmelerde bulundu:

Kiracı, benzer şartlarda evin tekrar kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlüdür. İhbar şartının geçerliliği: Sözleşmede belirtilen 3 aylık ihbar şartı, yalnızca 2 yıllık kira süresi tamamlandıktan sonra yapılacak fesihlerde geçerlidir; süre dolmadan yapılan fesihlerde bu şart uygulanmaz.

Karar 'emsal' niteliği taşıyor

Hukuk uzmanlarına göre, bu karar hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli sonuçlar getiriyor: Kiracılar, sözleşme süresi dolmadan evi terk ettiklerinde makul bir süre boyunca kira ödemek zorunda kalabilirler. Ev sahipleri ise mağduriyetlerini daha kolay kanıtlayabilecekler. “İhbar şartı” sadece kira sözleşmesi sona erdikten sonraki fesihlerde geçerli olacak. Yargıtay’ın bu kararıyla, kira süresi bitmeden evi haksız şekilde boşaltan kiracıların, ev yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemekle yükümlü oldukları kesinleşti.