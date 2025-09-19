Son Mühür - BirGün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, soruşturma kapsamında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltı nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Yahşihan Belediyesi yetkilileri Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

Ahmet Sungur kimdir?

AK Parti’nin Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 1971 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nü bitirdi. Ardından Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü’nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde başlayan Sungur, daha sonra Köy Hizmetleri’nde Elektrik Teknikeri olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Sungur, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.