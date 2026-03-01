SON MÜHÜR/Cumhur ERKEK-Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) Strazburg’daki stratejik toplantısına Türkiye damga vurdu. "Savcılara Etkin Destek ve Güvenceler" konulu tarihi nitelikteki 21 No’lu Görüş taslağına, Türk heyetinin önerileri yön verdi.

AVRUPA'NIN SAVCILIK VİZYONU TÜRKİYE İLE ŞEKİLLENİYOR

Avrupa Konseyi üye devletlerinin savcılık makamlarını bir araya getiren Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE), Şubat ayında Fransa’nın Strazburg kentinde kritik bir mesaiye imza attı. 38. Çalışma Grubu ve 44. Büro Toplantısı’nda gündem, kıta genelindeki savcıların haklarını, güvenliklerini ve mesleki refahlarını koruma altına alacak olan "21 No’lu Görüş" taslağıydı.

TÜRK HEYETİ BÜRO ÜYESİ SIFATIYLA MASADAYDI

Toplantıda ülkemizi, 2024 yılı Genel Kurulu’nda Büro Üyesi seçilerek büyük bir başarıya imza atan Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Onur USTALİ ile Tetkik Hâkimi SYunus Emre YUMUŞAKBAŞ temsil etti. Türk temsilciler, sadece katılımcı olarak değil, doğrudan karar alma ve metin yazım süreçlerinde "Büro Üyesi" sıfatıyla aktif rol üstlendi.

SAVCILAR İÇİN "GÜVENLİK VE REFAH" KALKANI

Toplantının ana eksenini oluşturan 21 No’lu Görüş taslağı, modern ceza adalet sisteminin omurgası olan savcılar için devrim niteliğinde başlıklar içeriyor. Masadaki temel konular şu şekilde yer aldı:

Tam Koruma ve Güvenlik: Savcıların görevlerini baskı altında kalmadan yapabilmeleri için fiziksel ve hukuki güvenlik önlemleri.

Mesleki Refah ve Özlük Hakları: Savcılık makamının itibarını koruyan ekonomik ve sosyal hakların güçlendirilmesi.

Medya İlişkileri ve Eğitim: Savcıların kamuoyuna karşı şeffaflığı ve sürekli mesleki gelişimi.

TASLAK METNE TÜRK İMZASI

Toplantı boyunca Türk heyeti, her bir başlık altında yaptığı somut önerilerle Avrupa Konseyi’nin hazırladığı taslak metne yön verdi. Yapılan katkılarla, savcıların etkin desteğe ve güvencelere sahip olması yolunda hazırlanan raporun kapsamı genişletildi.

BİR SONRAKİ T0PLANTI MAYIS 2026

Strazburg’daki yoğun mesai, Mayıs ayında yapılacak olan 39. Çalışma Grubu Toplantısı için alınan kararların ardından sona erdi. Türkiye, Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’ndeki güçlü konumuyla savcıların uluslararası standartlardaki haklarının savunucusu olmaya devam ediyor.