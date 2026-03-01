İzmir’in gururu haline gelen 13 yaşındaki Kayra Bozgeyik, nadir görülen raşitizm hastalığına rağmen suyun içinde yazdığı başarı hikayesiyle tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Okul Sporları Para Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esen genç sporcu, katıldığı beş farklı kategorinin tamamında kürsünün en üst basamağına çıkarak beş altın madalyanın sahibi oldu.

Raşitizmle mücadeleden Türkiye Şampiyonluğuna

Çiğli ilçesinde yaşamını sürdüren Şükrü ve Bedriye Bozgeyik çiftinin evladı Kayra, henüz 1,5 yaşındayken kemiklerin yumuşamasına ve kırılganlaşmasına neden olan raşitizm tanısıyla tanıştı. Yürüme güçlüğü çektiği ve kemik yapısının hassasiyeti nedeniyle okul yıllarında annesinin gözetiminde eğitimine devam edebilen Kayra, hayata küsmek yerine spora tutunmayı seçti. Antalya ve Şanlıurfa’da düzenlenen organizasyonlarda 100 metre serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek ile 50 metre serbest branşlarında rakiplerini geride bırakan genç yetenek, toplamda yedi altın madalya ile İzmir’e dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Annenin kararlılığı ve doğru Antrenör dokunuşu

Kayra’nın bu zorlu yolculuğunda en büyük destekçisi, "pes etmeyen bir anne" profili çizen Bedriye Bozgeyik oldu. İlaçların yüksek maliyeti ve erişim zorluklarına rağmen evde fizik tedavi yöntemleriyle oğlunu hayata hazırlayan anne Bozgeyik, yüzmenin şifa olacağına inanarak Kayra’yı 4,5 yaşında havuzla tanıştırdı. Rutin bir aktivite olarak başlayan bu süreç, antrenör Mehmet Onur Erküçük’ün Kayra’daki potansiyeli keşfetmesiyle profesyonel bir boyut kazandı. Yaklaşık dört yıldır disiplinli bir şekilde çalışan ikili, raşitizmin getirdiği fiziksel farklılıkları avantaja dönüştürmeyi başardı. Antrenör Erküçük, Kayra’nın vücut yapısının ve yüksek algı kapasitesinin yarışlarda kendisine büyük bir üstünlük sağladığını vurguluyor.

"Asla pes etmeyin" mesajıyla dünya hedefine

Akiş Öğütçü Ortaokulu öğrencisi olan Kayra Bozgeyik, başarısının sırrını "hiç durmadan çalışmak ve vazgeçmemek" olarak tanımlıyor. Türkiye şampiyonluğu hayalini gerçeğe dönüştüren genç yüzücü, şimdi gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikmiş durumda. Sporun kemik yapısını güçlendirdiğini ve boyunun uzamasına katkı sağladığını belirten Kayra, kendisi gibi özel durumu olan çocuklara evlerine kapanmamaları ve mutlaka bir spor dalına tutunmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Okul kültürünün örnek ismi

Akademik başarısıyla da takdir toplayan Kayra, okul çevresinde sadece madalyalarıyla değil, güçlü karakteri ve saygılı duruşuyla da tanınıyor. Okul Müdürü Mesude Kanyılmaz, Kayra’nın akranlarıyla kurduğu sağlıklı iletişim ve iş birliğine yatkın yapısıyla örnek bir profil çizdiğini ifade ediyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği genç sporcu, hem eğitim hayatında hem de spor sahalarında istikrarlı gelişimini sürdürerek geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.