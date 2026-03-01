Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Buz yüzmede dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Dünya Buz Yüzme Şampiyonası, 3-7 Mart tarihleri arasında Finlandiya’nın Oulu kentinde gerçekleştirilecek.

45 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılacağı dev organizasyonda Türkiye, 11 milli sporcu ile adeta çıkarma yapacak.

Oulu’da eksi 15 derecede yarış heyecanı

12 yıl aradan sonra yeniden Finlandiya’da düzenlenen şampiyona için Oulujoki Nehri’nin ağzına 25x25 metre ölçülerinde özel bir buz havuzu inşa edildi.

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu bölgede, üzeri her gün yeniden donan havuzdaki buz tabakası sporcular için sabah saatlerinde kırılıyor.

Yüzücüler, 0 ile 5 derece arasında değişen, çoğunlukla 2 derece civarındaki suda kulaç atıyor. Zorlu doğa koşulları nedeniyle buz yüzme, dünyanın en sıra dışı ve dayanıklılık gerektiren branşları arasında gösteriliyor.

Kadınlarda Bengisu Avcı öne çıkıyor

Kadınlar kategorisinde Dünya şampiyonu ve rekortmen milli sporcu Bengisu Avcı dikkat çekiyor. Avcı’nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu da ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek. Erkeklerde ise Egor Tropeano, Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda milli takım adına yarışacak.

Bengisu Avcı altın ve rekor peşinde

Buz yüzmede 200 metre kurbağalama ve 200 metre karışıkta dünya rekoru bulunan, 100 metrede dünya şampiyonluğu elde eden Bengisu Avcı, Finlandiya’da bir kez daha madalya ve rekor hedefliyor.

Avcı; 100 ve 200 metre kurbağalama, 200 ve 450 metre serbest ile 4x25 metre bayrak yarışlarında suya girecek. 6 Mart’ta ise bayrak yarışında dünya rekoru denemesi yapacak takımda yer alacak.

İklim değişikliğine dikkat çekecek

İzmirli milli sporcu, organizasyonda yalnızca sportif başarı için değil, aynı zamanda iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla kulaç atacak.

Daha önce “Ocean’s 7” parkurlarını iklim krizine dikkat çekmek için yüzen Avcı, bu kez buzullardaki erime sorununa odaklandıklarını belirtti.

Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda bu yıl İtalya’da üç altın madalya kazanan başarılı sporcu, Finlandiya’daki şampiyonada da hem Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hem de çevresel farkındalık oluşturmayı hedefliyor.