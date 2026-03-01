İzmir’in Menemen ilçesinde, ayrıldığı eşine ve öz oğluna yönelik kan donduran bir saldırı gerçekleştiren Hamit Göksel Yılmaz’ın (45), mağdurları otomobille ezdiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Şiddet sarmalından kurtulmak için boşandığı Hatice Ekiz (38) ve 9 yaşındaki oğlu K.Y.’yi hedef alan zanlının, olayı bir "kaza" olarak nitelendirmesine karşın ortaya çıkan kayıtlar, saldırının vahametini ve kasıtlı yapısını gözler önüne serdi.

"Bu bir kaza değil, canice bir suikast girişimidir"

Geçtiğimiz yıl 2 Kasım’da 30 Ağustos Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ters yöne girerek kaldırımdaki anne ve oğlun üzerine aracını süren Hamit Göksel Yılmaz, eski eşini ve evladını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Görüntülerin dosyaya girmesinin ardından büyük bir sarsıntı yaşayan Hatice Ekiz, yaşadığı travmanın tazelendiğini ifade ederek, "Kayıtları izlediğimde tüylerim ürperdi; bu tamamen canice bir eylem. Karşı tarafın 'kaza' savunması gerçeği yansıtmıyor. Bu, planlanmış ve kasten yapılmış bir saldırıdır. Adaletin tecelli etmesini ve en ağır cezanın verilmesini bekliyorum" dedi.

8 şikayete rağmen durmadı

Olayın arka planına bakıldığında, 14 yıllık evlilik boyunca sistematik şiddet uygulayan Yılmaz’ın adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'huzur bozma' gibi suçlardan toplam 13 farklı suç kaydı bulunan şahsın, Hatice Ekiz tarafından daha önce 8 kez şikayet edildiği öğrenildi. Saldırı sonrası tutuklanan zanlı hakkında hazırlanan iddianamede, hem eski eşine hem de oğluna karşı ayrı ayrı 21'er yıl olmak üzere toplamda 42 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"Dua et seni öldürmedim"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın saldırı sonrası araçtan inerek yerde acı içinde kıvranan eski eşine, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, sadece ayağını ezdim” diyerek tehditler savurduğu bilgisi yer aldı. Mağdur K.Y. ise ifadesinde, babasının annesinin üzerinden bilerek geçtiğini ve olay yerinden ayrılırken meydan okuduğunu anlattı. Adli tıp raporları, Hatice Ekiz’in vücudundaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediğini, 9 yaşındaki K.Y.’nin ise olay sonrası akut stres bozukluğu yaşadığını ve ruhsal bütünlüğünün ciddi şekilde zedelendiğini tescilledi.

Bilirkişi raporu 'Tasarlama' dedi

Davanın seyrini değiştirecek en önemli kanıt olan bilirkişi raporu, üç farklı kamera açısını analiz ederek olayın tesadüf olmadığını belgeledi. Hatice Ekiz’in avukatı Merve Aybar Güler, görüntülerin sanığın bir süre pusuda beklediğini ve anne ile oğlunu gördüğü anda karşı şeride geçerek hedef gözeterek çarptığını kanıtladığını belirtti. Güler, "Bu olay basit bir yaralama değil, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçudur. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

KAÇOK: "Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek"

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) Başkanı Aslı Mercan Sarı da davanın sıkı takipçisi olduklarını vurgulayarak, şiddet mağduru kadınların yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti. Görüntülerin her türlü şüpheyi ortadan kaldırdığını söyleyen Sarı, toplum vicdanını yaralayan bu saldırının en üst sınırdan cezalandırılması için tüm imkanlarını seferber edeceklerini dile getirdi. 42 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Hamit Göksel Yılmaz’ın davası, Menemen Adliyesi’nde görülmeye devam ediyor.

