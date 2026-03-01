Son Mühür / Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İran kaynaklı olası düzensiz göç dalgasına ilişkin hükümete bir kez daha çağrıda bulundu.

Bölgedeki çatışma ve istikrarsızlık riskine dikkat çeken Bakan, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sınır güvenliği sorunlarının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan, özellikle İran’daki gelişmelerin Türkiye’nin doğu sınırında yeni bir hareketlilik yaratabileceğini belirterek, ilgili bakanlıklara “gecikmeden önlem” çağrısı yaptı.

“Sınır güvenliğinde yeni bir risk dalgası oluşuyor”

İran’da süren gerilimlerin Türkiye açısından yeni bir düzensiz göç riski doğurduğunu ifade eden Bakan, geçmişte yaşanan kontrolsüz geçişlerin ağır sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.

Bakan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İran sınırında artan bir göç riski vardır ve iktidar bu gerçeği görmezden gelmektedir.

Türkiye geçmişte sınır güvenliğinde ağır bir yönetim zafiyeti yaşamıştır. Milyonlarca insan hem güney hem doğu sınırlarımızdan kontrolsüz biçimde ülkeye girmiştir. Bugün aynı tabloyu yeniden yaşamak istemiyoruz.”

“Bakanların suskunluğu siyasi sorumluluktan kaçmaktır”

CHP’li Bakan, İran kaynaklı güvenlik risklerine ilişkin daha önce soru önergeleri verdiğini, ancak yeterli yanıt alamadığını belirtti.

25 Haziran 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yazılı sorular yönelttiğini aktaran Bakan, yalnızca Milli Savunma Bakanlığı’ndan yanıt geldiğini, ancak bu yanıtın soruların özünü karşılamadığını savundu.

Konuya ilişkin Bakan şunları söyledi: “Sınır güvenliği gibi hayati bir konuda iki bakanın suskunluğu siyasi sorumluluktan kaçmaktır. Aynı soruları 14 Ocak 2026’da yeniden yönelttim, yine yanıt verilmedi.”

“Bugün İran, dün Suriye…”

Bölgedeki istikrarsızlığın zincirleme etkiler yarattığını belirten Murat Bakan, komşu ülkelerdeki çatışmaların doğrudan göç baskısına dönüştüğünü kaydetti.

Bakan, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: “Bugün İran, dün Suriye… Komşu ülkelerimizdeki istikrarsızlıklar büyük acılara yol açtı.

Yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden edildi. Bu dramı görmezden gelemeyiz ancak kendi ülkemizi ve geleceğimizi de düşünmek zorundayız.”

Ağrı–Van–Erzurum hattına dikkat çekti

İran’ın ABD ve İsrail ile yaşadığı gerilimler nedeniyle ciddi bir istikrarsızlık sürecinde olduğunu ifade eden Bakan, sınır güvenliğinin “iki taraflı” bir mesele olduğunu vurguladı.

İran’daki olası bir zayıflamanın göç yükünü doğrudan Türkiye’ye taşıyabileceğini belirten Bakan, özellikle Ağrı–Van–Erzurum hattının riskli bölgeler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Bakan, olası senaryoya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “İran’da milyonlarca Afgan yaşamaktadır. Afganistan–Pakistan hattındaki yeni çatışma dalgası, İran’daki bu nüfusun da harekete geçmesine yol açabilir.

İran’daki bombardıman ve iç karışıklık derinleşirse insanların güvenli gördükleri Türkiye’ye yönelmesi ihtimal dahilindedir. Bunu öngörmek için müneccim olmaya gerek yoktur.”

Kış şartlarının da sınır güvenliğini zorlaştırdığına dikkat çeken Bakan, yoğun kar ve tipi nedeniyle İHA, termal kamera ve sensör sistemlerinin performansında düşüş yaşanabileceğini belirtti.

“Asıl tehlike ‘her şey kontrol altında’ algısıdır”

İran merkezli bazı sosyal medya hesaplarında sınır hattına ilişkin görüntüler ve GSM numaraları paylaşıldığını öne süren Bakan, bunun ya insan kaçakçılığı şebekelerinin açık faaliyeti ya da psikolojik bir operasyon olabileceğini savundu. Bakan, konuyla ilgili şu uyarıda bulundu: “Devletin görevi ‘görüntü eski’ diyerek konuyu kapatmak değildir.

Bir videonun tarihini tartışmak, riskin varlığını ortadan kaldırmaz. Asıl tehlike, kamuoyunu ‘her şey kontrol altında’ algısıyla oyalamaktır.”

“Bugün aynı hatayı tekrar etme lüksümüz yok”

Açıklamasının sonunda Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yeniden çağrı yapan CHP’li Murat Bakan, sınır güvenliğinin siyasi tartışmaların ötesinde, ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Bakan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Milli Savunma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ve Dışişleri Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyorum: Çok geç olmadan gerekli önleyici tedbirleri alın.

Türkiye geçmişte sınır güvenliğinde ağır bedeller ödemiştir. Bugün aynı hatayı tekrar etme lüksümüz yoktur.”