Son Mühür / Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İzmir’in Bornova ilçesinde düzenlenen Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açılışı kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. Başarır’a program boyunca Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki eşlik etti.

Heyet, ilk olarak Abide-i Hürriyet Meydanı’nı ziyaret etti, ardından Atatürk Mahallesi Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Abide-i Hürriyet Meydanı’nda demokrasi vurgusu

Kazım Dirik Mahallesi’nde yer alan Abide-i Hürriyet Meydanı’nı gezen Başarır, meydanın tarihsel ve simgesel anlamına dikkat çekti.

Başarır, “Abide-i Hürriyet, özgürlüğün ve meşrutiyet mücadelesinin simgesidir. Böyle bir ismi yaşatan ve kamusal alanları halkın hizmetine sunan belediyeler, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaktadır. Yerelde üretilen bu kamucu anlayışın Türkiye’nin tamamına yayılması gerekiyor” dedi.

Başkan Ömer Eşki ise meydanı yalnızca bir fiziki düzenleme olarak görmediklerini belirterek, “Burası vatandaşların özgürce bir araya gelebildiği bir kamusal alan.

Sosyal belediyecilik anlayışımızla Bornova’da hem yaşam kalitesini artırıyor hem de dayanışmayı büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız eziliyor"

Meydan ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi Pazar Yeri’ne geçen heyet, tezgâhları dolaşarak esnafın sorunlarını dinledi. Artan maliyetler ve düşen alım gücü en çok dile getirilen başlıklar oldu.

Başarır, “Esnafımız artan kira, elektrik ve nakliye maliyetleri altında eziliyor. Vatandaşımız temel gıdaya ulaşmakta zorlanıyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin sorumlusu yanlış ekonomi politikalarıdır. Çözüm ise halktan yana, üretimden yana politikalarla mümkündür. Bu da CHP iktidarında hayata geçecektir” diye konuştu.

Eşki de yerel yönetim olarak dar gelirli yurttaşların yanında olduklarını belirterek, “Kent lokantalarımızla, sosyal desteklerimizle, eğitim ve dayanışma projelerimizle Bornovalıların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz.

Ancak kalıcı çözüm merkezi yönetimde değişimle olacaktır. Biz yerelde ne yapıyorsak, genel iktidarda da aynısını; adil ve şeffaf bir yönetimi hayata geçirmek istiyoruz” mesajı verdi.

“Yereldeki başarı genelin habercisi”

Başarır, Bornova’daki uygulamaların sosyal belediyecilik açısından örnek olduğunu vurgulayarak, “Halkçı belediyecilik anlayışı varsa, kaynak doğru kullanılır, kamusal alanlar büyür, vatandaşın sesi duyulur. Biz bu anlayışı Türkiye geneline taşımaya talibiz” ifadelerini kullandı.