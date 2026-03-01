Son Mühür / Merve Turan- Bornova Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Demet Aslan ile Bir Kalp Bin Hikaye – Aşk Şarkıları Konseri”, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Romantik repertuvarı ve güçlü sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, Bornovalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Salon doldu, şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte salon tamamen dolarken, izleyiciler sevilen parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

Alkışlar ve tempo tutan kalabalık, gece boyunca adeta dev bir koro oluşturdu. Özellikle aşk temalı eserlerde duygusal anlar yaşanırken, hareketli parçalarla birlikte salondaki coşku zirveye çıktı.

Duygudan coşkuya uzanan geniş repertuvar

Gecede “Yalancı Bahar”, “Begonvil”, “Ayrılmam”, “Sana Kırmızı Çok Yakışıyor”, “Mecbursun”, “Pervane”, “Nazende Sevgilim”, “Damarımda Kanımsın” ve “Kader Diyemezsin” gibi sevilen eserler seslendirildi.

Karadeniz ezgilerinin öne çıktığı “Hey Gidi Karadeniz / Koyverdin Gittin Beni” ve “Çayelinden Öteye” ile tempo artarken, “Haydi Gel Benimle Ol”, “Çalkala Hadi Adamım”, “Deli Mavi” ve “Sana Neler Edeceğim” parçaları salonda eğlenceyi doruğa taşıdı.

Başkan Eşki: “Sanat, kentin ortak dilidir”

Konserin sonunda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

Eşki, “Sanat, kent yaşamının en güçlü ortak dilidir. Bu akşam burada yalnızca şarkılar söylemedik; aynı duygularda buluştuk. Bornova’da kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.