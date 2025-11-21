Son Mühür - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İstanbul’da gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin kritik bir karara imza attı. Karara göre, hatalı sollama yaparken önündeki motosiklete çarparak iki kişinin ölümüne yol açan sürücüye verilen “bilinçli taksirle öldürme” cezası kesinleşti.

2 kişi hayatını kaybetti

Olay, hız sınırının 30 kilometre olduğu meskun mahalde yaşandı. Araç sürücüsü, virajlı ve iki yönlü yolda ilerlerken önünde seyreden motosikleti sağından geçmek istedi. Hızını artıran sürücü, motosikletin sol arka kısmına temas etti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu düşerek hayatını kaybetti.

“Taksirle öldürme” suçundan dava açıldı

Kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesi uyarınca “taksirle öldürme” suçundan dava açtı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın meskun mahalde hız limitini aştığını, tehlikeli manevra yaptığını ve riskleri öngörebilecek durumda olduğunu belirterek olayı “bilinçli taksir” kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 yıl süreyle ehliyete el koyma cezası verdi.

Karara itiraz edildi

Sanık avukatları, “bilinçli taksir şartlarının oluşmadığını” öne sürerek cezanın bozulmasını talep etti. Maktul yakınları ise cezanın artırılmasını isteyerek, sanığın “olası kastla öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu itirazlar üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay kararı onadı Yargıtay, sanığın ve maktul yakınlarının itirazlarını reddederek yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Kararda, yargılama sürecindeki tüm işlemlerin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, sanığın eylemine uygun suç vasfı ve yaptırımların doğru belirlendiği vurgulandı. Böylece sürücüye verilen “bilinçli taksirle öldürme” cezası resmen kesinleşti.