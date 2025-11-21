Son Mühür - Astoria Grande adlı Rus kruvaziyeri 8 Kasım’da Soçi limanından ayrılarak Antalya ve İzmir’e uğradıktan sonra İstanbul’a demirlemek üzere Marmara’ya yöneldi. İçerisinde 600’den fazla yolcu bulunan 10 katlı dev geminin programı planlandığı gibi ilerledi ancak 20 Kasım sabahı Sarayburnu Limanı’na yanaşmasına izin verilmedi.

Liman otoritesinin “giriş izni yok” gerekçesiyle gemiyi kabul etmemesi üzerine İstanbul’da günübirlik gezi hazırlığı yapan Rus turistler gemide beklemek zorunda kaldı. Kaptan yolculara “Saat 15.00’e kadar izin çıkmazsa Soçi’ye döneceğiz” açıklaması yaptı.

Gemi Soçi’ye geri döndü

Beklenen izin çıkmayınca rota tamamen değişti ve Astoria Grande İstanbul’a giremeden doğrudan Soçi’ye yöneldi. Yolculara İstanbul için satın aldıkları tüm turların para iadesi yapılacağı bildirildi.

Gemideki yolcular yaşananlara rağmen işletmenin rahatlatıcı önlemler aldığını, balık menüleri ikram edildiğini ve içeceklerde indirim yapıldığını söyledi. Şirket daha sonra yolculara bir sonraki seyahat için yüzde 25 indirim sağlayan sertifika vereceğini duyurdu. Ayrıca kişi başı 50 euro değerinde hediye bakiyesi tanımlandı.

Rus basınından “Misilleme” iddiası

Rus basını, Astoria Grande’nin limana alınmamasını bu ayın başında Trabzon’dan Soçi’ye gitmek isteyen bir Türk feribotuna izin verilmemesine bağladı. Haberlere göre Soçi’ye yaklaşan ve içinde 18 Rus ile 2 Türk vatandaşı bulunan feribot bir gün boyunca bekletilmiş, ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Bu feribot, Türkiye ile Rusya arasında yıllar önce sona eren ve iki ülkeyi doğrudan birbirine bağlayan önemli deniz hattının yeniden başlaması açısından kritik görülüyordu. Bu nedenle izin verilmemesi Rus kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıştı. Rus medyası, İstanbul kararını “kısasa kısas” şeklinde yorumladı.

Dev kruvaziyerin özellikleri

Seyşeller merkezli Goodwin Shipping Limited’e ait olan Astoria Grande, Palau bayrağı taşıyor. 293 metre uzunluğundaki gemide 593 kabinde 1.365 yolcu kapasitesi bulunuyor. Gemi; havuzlar, spor alanları, konser salonları, sinema bölümleri ve sağlık merkezi gibi geniş sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.

Yolculara ek telafi paketi

Yolculuğun plan dışı dönüşle sonuçlanması üzerine şirket, yolcuların hesaplarına 50 euro hediye yükledi; seyahatin son gününde bar ve restoranlarda ek indirimler uyguladı. Yolcular, İstanbul programının iptal olmasına rağmen son dakikaları gemi içi etkinliklerle değerlendirdi.