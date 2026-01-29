Son Mühür- Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli ve idari yargıda görev yapacak yeni isimleri belirledi. 29 Ocak 2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, 26 Ocak 2026 tarihinde yapılan ad çekme (kura) sonuçları neticesinde adayların görev yerleri resmileşti. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca gerçekleştirilen bu atamalar, Türkiye'nin dört bir yanındaki mahkemelerde taze kan değişimi olarak nitelendiriliyor.

Savcı ve hakimlerin görev yerleri belli oldu

Adli yargı bünyesinde yer alan hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları için yayımlanan 26.01.2026 tarih ve 138 numaralı kararname ile birçok il ve ilçede görev dağılımı yapıldı. Bu kapsamda öne çıkan bazı atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Merve Nur Özavcı, Edremit 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne atandı.

Emine Baş Köseoğlu, Hilvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görevlendirildi.

İsmail Gülmez, Savaştepe Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hâkimliği’nde yetkilendirildi.

Sinem Kahraman, Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na Cumhuriyet Savcısı adayı olarak atandı.

Ahmet Gürkan Kuzu, Tirebolu Sulh Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği görevine getirildi.

Mukaddes Başak Lekesiz Küçükçekmece 1. İş Mahkemesi’ne, Fatma Özdemir ise Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı.

İdari yargıdaki atamalar: Üyelikler netleşti

Günün ikinci önemli kararnamesi olan 139 numaralı kararname ile idari yargı hâkim adaylarının görev yerleri belirlendi. İdari yargıda adaletin tesisi için önemli noktalara yapılan atamalar listesinde üç isim dikkat çekti. Merve Durmuş, Malatya 1. İdare Mahkemesi Üyeliği’ne atanırken; Büşra Erkuş, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği görevine getirildi. Listenin son sırasında yer alan Sabahat Kübra Erol ise Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne atanan isim oldu.