İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde yer alan Özel Kaş Tıp Merkezi, geçtiğimiz pazartesi günü sarsıcı bir olaya ev sahipliği yaptı. 29 yaşındaki Bilal Ergin, yaklaşık 8 ay önce aynı merkezde olduğu burun operasyonunun ardından, şikayetlerinin devam etmesi üzerine ikinci bir müdahale için tekrar masaya yattı. Ancak rutin bir estetik veya sağlık operasyonu olarak görülen süreç, beklenmedik komplikasyonlarla bir yaşam mücadelesine evrildi.

İddiaya göre, operasyonun ardından anestezi etkisinden uyandırılmaya çalışılan Ergin, bir anda nefes darlığı yaşamaya başladı. Solunum yetisi durma noktasına gelen gence, sağlık ekipleri tarafından yeniden müdahale edildi. Ancak tıp merkezinde yoğun bakım ünitesinin bulunmaması, kritik saniyelerin aleyhte işlemesine neden oldu.

"İkinci doz narkoz" ve ihmal iddiaları gündemde

Olayın ardından açıklamalarda bulunan acılı ağabey Serdar Ergin, kardeşinin ölümünde açık bir ihmal olduğunu savundu. Ameliyat sonrası sürecin yönetilemediğini öne süren ağabey Ergin, "Kardeşim narkozun etkisinden çıkarken nefes alamayınca, panik halinde ikinci kez narkoz vererek onu tekrar uyuttular. İki saat boyunca oksijensiz kaldı ve akciğerlerine kan doldu," diyerek merkeze yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

Ailenin beyanlarına göre, operasyon sırasında bir damarın zarar görmüş olma ihtimali veya anestezi yönetimindeki hatalar, gencin vücudunda geri dönülemez hasarlar bıraktı. Akciğerlerinde kan toplanması nedeniyle durumu ağırlaşan Ergin, ancak saatler sonra Bayrampaşa’daki tam teşekküllü özel bir hastaneye sevk edilebildi.

Yaşam mücadelesi 20 dakikalık kalp durmasıyla sonlandı

Bayrampaşa’ya ulaştığında durumu kritik olan 29 yaşındaki genç, gece saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Bilal Ergin, doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülse de organ yetmezliği ve beyin hasarı riskiyle karşı karşıya kaldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, genç adamın bedeni daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen polis ekiplerine ifade veren aile, tıp merkezi yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlar hakkında resmi şikayette bulundu. Sapasağlam girdiği klinikten cenazesinin çıktığını belirten yakınları, "Yüzde yüz bir ihmal var, gencecik bir hayat söndü," diyerek tepkilerini dile getirdi.

Otopsi raporu gerçeği aydınlatacak

Bilal Ergin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Uzmanlar tarafından yapılacak detaylı otopsi incelemesi; operasyon anında bir damar kesisi olup olmadığını, anestezi dozajındaki hataları ve sevk sürecindeki gecikmeleri gün yüzüne çıkaracak.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ergin'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketine nakledilecek. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat ise tüm hızıyla devam ediyor.