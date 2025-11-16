Muğla’da Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) hastası Eymen Özdoğan için düzenlenen dayanışma gecesi, yoğun katılım ve güçlü bir toplumsal destekle gerçekleşti. Nurol Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede, Eymen’in yurt dışı tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 12 milyon lira bağış toplandı.

Program, sunucu Onur Gülen’in moderatörlüğünde yürütüldü. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sahneden yaptıkları çağrılarla bağış kampanyasına öncülük etti. İki başkan, gece boyunca bağışçıların katkılarını canlı olarak açıklayarak kampanyanın ilerleyişini kamuoyuyla paylaştı.

Dayanışma gecesine belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, gönüllüler, hayırseverler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, spor kulüpleri, vakıflar ve iş insanlarından oluşan geniş bir katılım sağlandı. Muğla'nın birçok ilçesinden vatandaşlar Eymen’e destek vermek için salona geldi.

Yaklaşık 5 saat süren etkinlik gece yarısına kadar devam etti. Program; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Eymen’in destek hesabı ve Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Hem salonda bulunanlar hem de ekran başındaki izleyiciler bağışlarda bulunarak Eymen için umut oldu.

Toplanan yardım miktarı, Eymen’in tedavisi için gerekli olan yüksek maliyetli sürecin önemli bir kısmını karşılayacak. Etkinlik, Muğla’da örnek bir dayanışma atmosferi yaratırken, kampanyanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.