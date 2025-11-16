Olay Bebek’te meydana geldiği için sosyal medyada hızlıca yayıldı ve tartışma başlattı. Görüntülerde Mina Derman’ın, basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden bölgeden ayrıldığı, bu sırada ise küçük bir çocuğun arabayla temas yaşadığı ileri sürüldü. Bu iddialar aktarıldıktan sonra sosyal medya üzerinden oyuncuya yönelik yoğun eleştiriler yapıldı.

Konu kısa sürede magazin dünyasının ve sosyal medyanın odak noktalarından biri haline geldi. Özellikle bir çocuğa çarpıp kaçtığı iddiası karşısında kamuoyunda çeşitli tepkiler oluştu. Yaşananların ardından Mina Derman, olayla ilgili açıklama yapma gereği duyarak sosyal medyada bir duyuru yayımladı.

Mina Derman Kimdir?

Mina Derman, 12 Nisan 2002’de İstanbul’da doğdu ve genç yaşında televizyon dünyasında dikkat çekti. İlk olarak TRT 1 ekranlarında yayımlanan "İncir Ağacı" dizisinde İnci karakterini oynadı. Sahipsizler dizisinin Melis karakteri sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğuyla gündeme gelmiş olsa da, son yaşanan Bebek olayı ile birlikte adı kamuoyunda daha fazla duyuldu.

Bebek’te Yaşanan Olayın Detayları

Bebek’te yaşanan olayda, Mina Derman aracında arkadaşıyla birlikte hareket ediyordu. Basın mensuplarının görüntü almak istemesiyle panikleyip bölgede hızlıca uzaklaştı. Bu esnada çiçek satan bir çocukla aracın teması olduğu iddia edildi. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine videolar ve fotoğraflar yayınlandı. Mina Derman olayın ardından “kaçmadım”, “arıza çıkmadı” ve “çocuk arabaya çarptı” şeklinde açıklamalar yaptı. Muhabirlerin olayı gördüğünü ve çocuğun hemen ayağa kalkıp koştuğunu belirtti.

Kazanın ardından Mina Derman’ın tutuklandığına dair sosyal medya ve bazı basın organlarında iddialar ortaya atıldı. Ancak, Mina Derman olay sonrasında herhangi bir tutuklama yaşanmadığını duyurdu. Olayın adli boyuta taşınmaması ve kendisinin serbest olmasıyla ilgili detaylar aktarıldı. Olası yanlış anlaşılmaları gidermek adına, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çarpma, kaçma gibi bir durumun oluşmadığını vurguladı.

Bebek’te yaşanan trafik olayı ve sonrasında ortaya çıkan iddialar, magazin gündeminde geniş yer buldu. Mina Derman’ın şahsi anlatımına göre, kazada herhangi bir ciddi sorun yaşanmadı ve yasal süreç gerektirecek bir durum oluşmadı.