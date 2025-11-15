Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kayaşehir yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 50 EC 110 plakalı işçi servisi, rampa aşağı indiği sırada buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak refüje çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 14 işçi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

Yaralı işçi ambulansı şemsiye ile bekledi

Yerde yatan yaralılardan biri, sağlık ekiplerinin gelmesini elindeki şemsiyeyi kendine siper ederek bekledi. Yaralının o anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin çalışma başlatırken, buzlanmanın kazada önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.