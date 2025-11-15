Eskişehir’in Arifiye Mahallesi Yandaş Sokak’ta 18 yaşındaki Deniz G. tarafından kullanılan plakasız motosiklet, gece denetimi yapan bekçi ekiplerinin “Dur” ihtarına uymadı.

Uyarıya rağmen hızını düşürmeyen sürücü, devriye görevi yapan H.K. isimli bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem bekçi hem de motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Yaralı bekçi hastaneye kaldırıldı

Kazada kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bekçi H.K. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan bekçi, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan ehliyetsiz sürücü Deniz G., çarptığı bekçi için uzun süre gözyaşı döktü. Plakasının düştüğünü söyleyen genç sürücü, ehliyetini ise harç parasını ödeyemediği için alamadığını iddia etti.

Diğer bekçi ekipleri tarafından sakinleştirilen sürücüye kolonya döküldü ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansa alındı.

34 bin 389 TL ceza ambulansta imzalatıldı

Deniz G.’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve plakasız motosiklet ile trafiğe çıkmak suçlarından toplam 34 bin 389 TL idari para cezası uygulandı.

Ceza tutanağı, sedyede tedavi edilen genç sürücüye ambulansta imzalatıldı.vSürücü daha sonra tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılırken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.