Son Mühür/ Beste Temel- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK 4007 programı tarafından desteklenen “İkiz Dönüşümün İzinde Teknoloji ve Bilim Şenliği” coşkulu bir törenle öğrencilere kapılarını açtı. 25-27 Eylül tarihleri arasında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik, bilim, teknoloji, değişim ve sürdürülebilirlik gibi çağımızın en kritik temalarını genç nesillerle buluşturmayı amaçlıyor. İzmir ve çevre illerden yaklaşık 30 bin öğrencinin katılımının beklendiği şenliğin açılış törenine; DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Gençlik ve Sosyal Politikalar Kurulu temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci iştirak etti. Bu geniş katılımlı etkinlik, bilimin ve teknolojinin gelecekteki sahipleri olan gençlerin heyecanını zirveye taşıdı.

DEÜ’den geleceğin mucitlerine çağrı: "Yapay zekayı yapan nesillere ihtiyacımız var"

Açılış konuşmasında öğrencilere seslenen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, üniversitenin bilim ve araştırma kimliğini vurguladı. DEÜ’nün yeşil dönüşümü tamamlamış ve teknolojik dönüşümü yakından takip eden öncü kurumlar arasında olduğunu belirten Prof. Yılmaz, öğrencilerin rolünün yapay zekâyı daha ileriye taşımak olduğunu ifade etti. Prof. Yılmaz, “Bizim artık yapay zekâya değil, onu üretecek, geliştirecek olan ‘yapan zekâlara’ ihtiyacımız var. Yapay zekâları yapacak olanlar sizlersiniz, biz akademisyenler olarak sizlere sadece doğru yolu gösterecek rehberler olacağız,” ifadelerini kullanarak gençlerin potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Bu vizyoner bakış açısı, etkinliğin temel amacını, yani öğrencileri tüketen değil, üreten bireyler olarak yetiştirmeyi güçlendiriyor.

Eğitimde dönüşüm ve Cumhuriyet değerleri vurgusu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de konuşmasında, hızla değişen küresel dinamiklere uyum sağlamanın zorunluluğuna dikkat çekti. Yahşi, yapay zekânın tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, eğitim sisteminin de bu teknolojik gelişmelere odaklandığını söyledi. Geleceği inşa edecek olan doğayı ve teknolojiyi önemseyen yeni nesillerin yetiştirilmesinin kendileri için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Şenliğe ev sahipliği yapan Buca Eğitim Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre ise öğrencilere ilham veren bir mesaj iletti. İmre, “Biz, bilimin rehber, Cumhuriyet’in değerlerinin ise pusula olduğu bir fakültede bulunuyoruz. Unutmayın ki keşfetmenin heyecanı ile öğrenmenin coşkusu birleştiğinde ortaya çıkan sinerji, dünyayı kökünden değiştirebilecek yegâne güçtür,” diyerek gençleri bilime ve araştırmaya teşvik etti.

Zengin içerikli atölye ve söyleşilerle üç günlük bilim şöleni

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin büyük bir emekle hazırladığı çeşitli bilim ve teknoloji projelerini yerinde inceleyerek genç mucitlerden bilgi aldı. Şenlik, gün boyunca devam eden zengin programıyla da dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Abdulkadir Özbek’in yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur gibi alanında yetkin isimler, öğrencilerle ilham verici söyleşiler gerçekleştirdi. Söyleşilerin yanı sıra, öğrencilerin deneyerek öğrenmesini sağlayacak interaktif atölye çalışmaları da programın önemli bir parçası oldu. Üç gün boyunca kapıları açık olacak şenlik, sadece üniversite ve lise öğrencilerine değil, anaokulundan üniversiteye, öğretmenlerden İzmir halkına kadar bilime ve teknolojiye merak duyan her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak.