Son Mühür- İzmir’in Karaburun ilçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kararı alınan 2 bin metrekarenin üzerinde deniz manzaralı taşınmazlar için dört kişinin teklif verdiği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir’in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi'nde bulunan taşınmazları geçen ağustos ayında satışa çıkardı.

450 ada, 97, 98, 99 ve 100 parsel numaralı toplam 2 bin metrekareyi aşan taşınmazların bir bütün hâlinde satılacağı belirtildi.

Geçici teminat bedeli olarak 2 milyon lira olarak belirlenirken, ihalelerin birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirileceği bildirilirken, ihalelerin pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacağı açıklandı.

Dört teklif verildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihaleye dört teklif verildiğini duyurdu.

İhaleye ADR Endüstriyel Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile MDT Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortak firma olarak teklif verirken, Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tek teklif, Hakan Altındağ ve Emrullah Akdemir bireysel olarak teklif verdi.

İhalenin kazananı ise nihai pazarlık görüşmelerinden sonra belli olacak.