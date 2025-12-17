Son Mühür/ Osman Günden- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, FETÖ’ye yönelik operasyonların son iki haftadır aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İzmir dahil çok sayıda ilde eş zamanlı baskın

Operasyonlar; İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli, Bursa, Antalya ve Çanakkale başta olmak üzere toplam 40’tan fazla ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İzmir’de de Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin katılımıyla çok sayıda adrese baskın yapıldı.

ByLock, ankesörlü hatlar ve mahrem yapılanmalar

Yakalanan şüphelilerin;

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu,

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişimi sürdürdüğü,

Dışişleri Bakanlığı mahrem hizmetler,

Askeri mahrem yapılanma,

Güncel, eğitim ve finans yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı

Operasyonlarda yalnızca örgüt üyeliği şüphesiyle arananlar değil, aynı zamanda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şahısların da yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve soruşturmaları ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülüyor.

Tutuklama ve adli kontrol kararları

Yakalanan 160 şüpheliden;

90’ı tutuklandı,

52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı,

Kalan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.

Operasyonlar geniş koordinasyonla yürütüldü

Soruşturmalar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldü. Sahada ise il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM şube ekipleri görev aldı.

Yerlikaya: “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bozuluyor”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları gerçekleştiren tüm birimlerimizi tebrik ediyorum.”