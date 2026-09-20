Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda gerçekleştirdiği “80’ler 90’lar Şenliği”, mahalle sakinleri ve kent genelinden gelen vatandaşların katılımıyla yapıldı. Gün boyu süren programda; sokak oyunları, dönem kıyafetleri ve retro objelerin sergilendiği stantlarla geçmişin izleri tekrar canlandı.

Etkinlik çerçevesinde alana kurulan Vintage Pazarı’nda plak, kaset ve nostaljik objeler meraklılarıyla buluştu.

Program kapsamında düzenlenen “Mahalle Olimpiyatları”nda körebe, yakan top ve sandalye kapmaca oyunları oynandı.

Gün içinde yapıla aerodans gösterisinin yanı sıra Tangoizm Dans Akademi ve İzmir Swing Dance Society ekipleri de sahnede performans sergiledi.

Dönem kostümleriyle alana gelen katılımcıların yarıştığı modellik gösterisinin ardından etkinlik, DJ Akşit Ersoy’un 80’ler ve 90’lar konseptli müzik yayınıyla tamamlandı.

"80’ler trendinin sadece sosyal medyada kalmasını istemedik"

Şenliğin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dijital platformlardaki nostalji akımlarına değinerek;

"Sosyal medyada 80’ler, 90’lar diye bir trend var. Fotoğrafınızı koyuyorsunuz, sizi o yıllara döndürüyor. Biz bu ruhun sadece sosyal medyada ve fotoğraflarda kalmasını istemedik.

Bugün o yılların şarkılarını, danslarını, oyunlarını birlikte yaşayacak, o yıllara birlikte gideceğiz. Hayatımızın neşesi hep daim olsun istiyoruz. Buraya geldiğiniz, bizimle bu neşeyi paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İzmir’de böyle bir şenlik olması harika, inanılmaz eğlendik"

Etkinliğe arkadaş grubuyla katılan Ceren Türk, organizasyon hakkında yaptığı değerlendirmede; "Süper bir etkinliğe geldik.

İzmir’de böyle bir şenlik olması harika. Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz eğlendik, harika bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Nilüfer Başkanın sayesinde biz gerçeğini yaşadık"

Sosyal medyadaki uygulamalar yerine geçmiş dönemi canlı olarak deneyimlediklerini paylaşan Birsen Daşdemir ise,

"Çok güzel bir festival oldu. 80’ler, 90’lar ruhunu doyasıya yaşadık. Son zamanlarda herkes yapay zeka üzerinden o yılların fotoğrafını yapmaya başladı ama Nilüfer Başkanın sayesinde biz gerçeğini yaşadık" dedi.