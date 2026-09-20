İstanbul'da eşi Seda Nur Atılkan'ı (30) saatlerce darbedip boğazına bıçak dayadığı tespit edilen U.A. (35) hakkındaki adli soruşturma tamamlandı. Sadece altı günde hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, tutuklu sanığın 'silahla kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 11 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Şarj kablosu ve bıçakla saldırı

Olay 21 Ağustos gecesi meydana geldi. Savcılık dosyasına yansıyan detaylara göre, U.A. iki çocuğunun annesi Seda Nur Atılkan'a aniden saldırdı. Önce bacağına tekme attığı eşini boğazından tutup yere fırlattı. Ardından saçından kavrayarak başını defalarca zemine vurdu ve yüzünü yumrukladı.

Fiziksel şiddet zaman geçtikçe büyüdü. Şüpheli, şarj kablosu ve kemer kullanarak genç kadının boğazını sıktı. Daha sonra eline aldığı bıçağı Seda Nur Atılkan'ın boynuna dayadı. İddianamede şüphelinin "Şehadet getir. Bu gece buradan kimsenin kurtuluşu yok. Bu gece burada katliam yapacağım" diyerek eşini ölümle tehdit ettiği bilgisi yer aldı. Sanığın kadını ayrıca babasını öldürmekle korkuttuğu da kayıtlara geçti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaçış

Saldırının ardından kocasının kendisini kısa süreliğine bırakmasını fırsat bilen Seda Nur Atılkan evden kaçtı. Can havliyle komşularına sığındı. Kadının koşarak uzaklaştığı ve kocasının onu otomobille takip ettiği anlar sokaktaki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese giden İstanbul polisi, U.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 22 Ağustos'ta tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Savunma adli tıp raporuna takıldı

Soruşturma aşamasında ifade veren U.A., evde bir arbede yaşandığını doğruladı. Eşine bilerek ve isteyerek vurmadığını iddia etti. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu ise bu savunmayı çürüttü. Raporda, mağdurun vücudundaki yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kadar ciddi olduğu belirtildi.

Savcılık, şüphelinin beyanlarını tamamen suçtan kurtulmaya yönelik bularak reddetti. Toplanan tüm deliller ışığında 11,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında hakaret suçundan ise ek takipsizlik kararı verildi.