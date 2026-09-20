İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü tefecilik soruşturmasında, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım satımı yapıldığı izlenimi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen 10 şüpheli belirlendi.

25 mağdur dinlendi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çok sayıda şüpheliye yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, alacakları tahsil etmek amacıyla da mağdurları tehdit ettikleri ve zorla senet imzaladıkları yönünde delillere ulaşıldı. Bazı mağdurlara yönelik silahla tehdidin ve yağmanın da söz konusu olduğu yönünde delillerin elde edilmesiyle 25’in üzerinde mağdur dinlendi.

8 kişi tespit edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli İzmir’de, 1 şüpheli ise Mersin’de gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirtildi.

2 milyon lira bulundu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i cezaevinde bulunan 7 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.