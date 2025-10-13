Son Mühür- ABD’de başlayan akım, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştıktan sonra Türkiye’de de görülmeye başladı. Şaka, çocukların veya gençlerin yapay zeka uygulamaları aracılığıyla evlerinin içine “gerçekmiş gibi” görünen bir evsiz adam görüntüsü yerleştirmesiyle yapılıyor. Ardından bu sahte görüntüler, “Tuvaleti kullanmasına izin verdim” ya da “Biraz su istedi” gibi mesajlarla aile bireylerine gönderiliyor.

Aileler paniğe kapılıyor, polis devreye giriyor

Bu paylaşımlar, özellikle ebeveynlerde büyük paniğe yol açıyor. Çocuklarının evinde yabancı birini gördüklerini sanan anne ve babalar, çoğu zaman polisi arıyor. Ancak olayın bir “şaka” olduğunun anlaşılması, hem aileleri hem de güvenlik güçlerini zor durumda bırakıyor. ABD’de son haftalarda bu tür vakalar nedeniyle çok sayıda yanlış ihbar alındığı bildirildi.

“Bu şakayı derhal bırakın”

ABD’de birçok polis departmanı, söz konusu akımın gerçek ihbarlarla karıştırıldığını belirterek açık uyarı yayımladı. Round Rock Polis Devriye Komutanı Andy McKinney, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu tür bir ihbar SWAT ekiplerinin bile devreye girmesine neden olabilir. Çocukların bulunduğu bir evde ‘yabancı biri var’ çağrısı yüksek öncelikli kabul edilir” dedi.

“Gerçek soygun zannediliyor”

Massachusetts eyaletindeki Salem Polis Departmanı ise trendin hem evsiz bireyleri aşağılayıcı biçimde kullandığını hem de ciddi risk yarattığını vurguladı. Açıklamada, “Bu şaka, evsiz insanları aşağılayıcı bir şekilde kullanıyor, hedefteki kişiyi korkutuyor ve polis kaynaklarını israf ediyor. Memurlar olay yerine geldiğinde bunun bir şaka olduğunu bilmeden gerçek bir soyguna müdahale ediyor. Bu durum hem aileler hem de polis için potansiyel olarak tehlikeli” ifadelerine yer verildi.

Google-Gemini’den yapay zeka engeli

Uyarıların ardından görüntülerin üretildiği “Google-Gemini” yapay zeka platformu da yeni bir sınırlama getirdi. Türkiye’deki kullanıcılar, artık “evsiz birey” temalı benzer görseller oluşturmak istediklerinde şu uyarıyla karşılaşıyor:



“Bireyleri olumsuz stereotipleri pekiştirecek şekilde, özellikle evsizlik veya kişisel hijyen gibi hassas konuları içeren görseller oluşturamam.”

Bu adım, etik ihlalleri ve yanlış anlaşılmaları önlemeyi hedefliyor.

Tehlike Türkiye’ye de sıçradı

Son haftalarda Türkiye’de de bazı sosyal medya fenomenlerinin bu akımı “eğlenceli içerik” başlığı altında paylaştığı görülüyor. Uzmanlar ve emniyet birimleri, bu tür paylaşımların hem yanlış alarm riskine hem de gerçek güvenlik müdahalelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Güvenlik kaynakları, “Yapay zekayla yapılan her içerik, sanal ortamda şaka sınırlarını aşarak toplumsal bir tehlikeye dönüşebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.