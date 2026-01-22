Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin sürdürülebilir geleceği adına kritik bir adım atarak Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) bünyesindeki Yeşil Dönüşüm Komisyonu toplantısına katıldı. İş dünyası ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren bu stratejik buluşmada, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından titizlikle hazırlanan "Enerji ve Malzeme Güvenliği Raporu" masaya yatırıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada kentin enerji haritasının yeniden çizilmesi gerektiğini belirten Başkan Tugay, İzmir’in sadece tüketen değil, tükettiğinden fazlasını üreten bir "pozitif enerji bölgesi" olması gerektiğini savunarak yerel yönetimlerin bu süreçteki öncü rolüne dikkat çekti.

Yapay zeka ve artan enerji ihtiyacı kapıda

Enerji güvenliği kavramının küresel boyuttan artık şehir ölçeğine indiğini vurgulayan Dr. Cemil Tugay, 12 Şubat’ta Münih’te gerçekleştirilecek uluslararası bir zirveye davet edildiğini paylaşarak konunun yaşamsal önemini vurguladı. Günümüzde bir veri merkezinin koca bir şehrin toplam enerjisine ihtiyaç duyabildiğini hatırlatan Tugay, hızla yaygınlaşan yapay zekâ ekosisteminin gelecekte devasa bir enerji açığı yaratacağını öngördü. Bu yeni dijital düzende enerji kaynaklarının kontrolünün kimde olacağının ve yaşam alanlarımızdan nelerin eksileceğinin şimdiden planlanması gerektiğini belirten Başkan Tugay, enerji sistemlerindeki olası bir aksamanın toplumsal yaşamı felce uğratabileceği uyarısında bulundu.

Enerjide bağımsızlık ve güvenlik

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan ani enerji kesintilerine ve sistem çökmelerine değinen Başkan Tugay; Berlin, İspanya ve Türkiye’den Isparta örneklerini vererek hiçbir şehrin bu riskten muaf olmadığını dile getirdi. Olası kriz anlarında "Nerede hata yaptık?" dememek için bugünden mikro şebeke sistemlerinin ve bölgesel enerji üretim modellerinin kurulması gerektiğini ifade etti. İzmir’in sismik ve çevresel risklere karşı kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Tugay, kentin pozitif enerji üreten sistemlerle donatılması halinde dışa bağımlılığın getirdiği kırılganlıktan kurtulacağını sözlerine ekledi.

Uygulanabilir projeler ve kurumsal altyapı

Enerji güvenliğini sağlamanın imkânsız olmadığını, teknik ve yasal altyapının buna uygun olduğunu savunan Dr. Cemil Tugay, somut uygulama alanlarına dair önerilerde bulundu. Kültürpark ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi gibi alanların kendi enerjisini üreten pilot bölgeler haline getirilebileceğini söyleyen Tugay, belediyenin halihazırda bir enerji dağıtım şirketine sahip olmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydetti. Sadece belediyenin değil, özel sektördeki diğer paydaşların da bu sürece dahil olmasıyla kesintisiz bir enerji ağı oluşturulabileceğini belirten Başkan, asıl meselenin bu dönüşümü gerçekleştirme niyeti ve vizyonu olduğunu vurguladı.

Kendi kaynaklarıyla kalkınan kent

Başkan Tugay, dünyada sınırların giderek belirsizleştiği bir dönemde yerel yönetimlerin odak noktası haline geldiğini ve kendi kaynağını üretemeyen yapıların zamanla yoksullaşmaya mahkûm olacağını ifade etti. İzmir’in suyundan gıdasına, enerjisinden genel refahına kadar her alanda yeterlilik sağlaması gerektiğini hatırlatarak, bu büyük dönüşümün tek bir kurumun değil, kolektif bir aklın eseri olması gerektiğini söyledi. Gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Tugay, 2035 yılına gelindiğinde dünyanın tanınmayacak kadar değişmiş olacağını ve bu hızlı dönüşüme ancak planlı bir kamusal değişimle ayak uydurulabileceğini aktardı.

Ortak akıl ve kararlılık vurgusu

Değişimi doğru okumanın ve zaman kaybetmeden aksiyon almanın yöneticilerin asli görevi olduğunu hatırlatan Dr. Cemil Tugay, akademi, sivil toplum ve özel sektörün içinde yer aldığı bütüncül bir yapının kurulması için belediye başkanlığı süresince tüm gücüyle çalışacağının sözünü verdi. Çocukların ve gençlerin bu yeni enerji kültürüyle yetiştirilmesinin önemine değinen Tugay, İzmir’in tarihsel süreçteki öncü ve umut veren karakterini bu modern dönüşümle harmanlayarak küresel düzeyde başarı hikayeleri yazabileceğine inandığını belirterek konuşmasını noktaladı.