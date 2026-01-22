Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Halkapınar’daki tarihî binasında faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılında restore edilerek kamusal hizmete kazandırılan yapı, bugün mesleki eğitimden istihdama uzanan çok yönlü bir merkez olarak hizmet veriyor. Kent genelindeki kursların bir bölümü bu merkezde düzenlenirken, Meslek Fabrikası’nın tüm idari ve koordinasyon çalışmaları da Halkapınar’dan yürütülüyor.

Ekonomik koşulların ağırlaştığı, iş gücü piyasasında daralmanın daha görünür hâle geldiği süreçte, Meslek Fabrikası gençlere ve iş arayan yurttaşlara yönelik somut çözümler üretiyor.

İş arayan ile işveren aynı masada

Meslek Fabrikası bünyesinde 2017 yılında kurulan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, iş arayan yurttaşlarla işverenleri doğrudan buluşturan yapısıyla kent genelinde aktif görev üstleniyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak faaliyet gösteren birim; bölgesel analizler, sektörel araştırmalar ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

2017’den bu yana 34 bin 694 kişi, açık pozisyon bulunan firmalara yönlendirildi. Yapılan eşleştirme ve danışmanlık süreçleri sonucunda 2 bin 695 kişi istihdama kazandırıldı. Bu veriler, Meslek Fabrikası’nın yalnızca yönlendiren değil, doğrudan sonuç üreten bir kamu modeli olduğunu ortaya koydu.

Eğitim temelli bütüncül model

Meslek Fabrikası’nda istihdam çalışmaları, mesleki ve teknik eğitimlerle destekleniyor. Merkez; Eğitim Birimi, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile Dijital Gençlik Merkezi’nden oluşan yapısıyla “eğitim–istihdam” eksenli bütüncül bir sistem sunuyor. Programlar, iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikler doğrultusunda planlanıyor.

Binlerce kişi meslek edindi

Halkapınar Kurs Merkezi’nde 2016’dan bu yana 510 kurs açıldı. Bu kurslardan 12 bin 668 kişi faydalandı. Eğitim süreçlerini tamamlayan 7 bin 512 kursiyer belge almaya hak kazandı. Bu tablo, Meslek Fabrikası’nın nitelikli iş gücü yetiştirme misyonunu rakamlarla ortaya koydu.

Dijital geleceğe hazırlık

İstihdamın dönüşen yapısına yönelik çalışmalar kapsamında, “Bugünün gençleri geleceğin meslekleri projesi” doğrultusunda Halkapınar’daki merkezde Dijital Gençlik Merkezi kuruldu. Şubat 2025 itibarıyla faaliyete başlayan merkezde, 16–30 yaş arası gençlere yönelik 10 farklı başlıkta 27 eğitim ve atölye düzenlendi. Bu çalışmalardan 317 genç faydalandı. Programlar, gençlerin dijital beceri ve yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

29 merkez, 143 bini aşkın kursiyer

Meslek Fabrikası, Dijital Gençlik Merkezi ile birlikte İzmir genelinde 29 kurs merkezi üzerinden hizmet sunuyor. Bu merkezlerin 28’i farklı ilçelerde konumlanarak mesleki eğitim ve istihdam desteklerinin kente dengeli biçimde yayılmasını sağladı.

İlçelerde bugüne kadar açılan 5 bin 300 kurstan 143 bin 625 kursiyer faydalandı. Böylece Meslek Fabrikası, yalnızca merkezle sınırlı kalmayan, kent geneline yayılan bir istihdam ve eğitim ağı oluşturdu.

Yerel ekonomiye doğrudan katkı

Halkapınar’daki tarihî binada yürütülen bu çalışmalar, Meslek Fabrikası’nı ekonomik daralmanın hissedildiği bir dönemde istihdama erişimi güçlendiren, nitelikli iş gücünü destekleyen ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sunan örnek bir kamu hizmeti modeline dönüştürdü.