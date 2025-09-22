Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iş insanı İ.D., borsada yüksek kazanç vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişiminde 10 milyon lira kaybetti. Dolandırıcıların, güven sağlamak amacıyla yapay zeka ile ürettikleri sahte fotoğrafları mağdura gönderdikleri ortaya çıktı.

Sahte yatırım uzmanı ile iletişim

Kendisini İstanbul merkezli tanınmış bir yatırım firmasının uzmanı Mine D. olarak tanıtan şüpheli, Ayvalık’ta yaşayan İ.D. ile irtibata geçti. Şüpheli, 45 günlük bir yatırım programı uygulanacağını ve bu süreçte yüzde 78 oranında kazanç sağlanacağını iddia etti. İ.D., firmanın bilinirliği nedeniyle teklifi kabul etti.

Daha sonra, kendisini ‘Cengiz’ olarak tanıtan başka bir şüpheli, mağdura danışmanlık hizmeti vermeye başladı ve yatırımlarını takip edebileceği bir uygulama linki gönderdi. İ.D., uygulama üzerinden gün içinde kazanç sağladığını düşündü.

Yapay zeka ile güven kazandılar

İ.D., yaklaşık bir haftalık süreçte iki ayrı banka hesabına toplam 10 milyon lira gönderdi. Şüpheliler, mağdurun güvenini pekiştirmek amacıyla yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafları kendilerine aitmiş gibi İ.D.’ye iletti.

Bir hafta sonunda İ.D., kazançlarını tahsil etmek istediğinde şüphelilerle iletişim bir anda kesildi. Firma yetkililerini arayan İ.D., söz konusu yatırım hizmetinin gerçek olmadığını öğrenince dolandırıldığını fark etti.

Avukatından açıklama: “Planlı ve sistematik dolandırıcılık”

İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Geçkil, “Müvekkilimiz, kendilerini İstanbul merkezli köklü bir yatırım firması çalışanı olarak tanıtan kişiler tarafından yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya ikna edilmiştir. Ancak verilen taahhütler yerine getirilmemiş, iletişim kesilmiş ve yatırım sürecine dair hiçbir resmi bilgi paylaşılmamıştır.

Olayın, organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler, planlı ve sistematik biçimde hareket eden bir suç örgütünün parçasıdır. Mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda, bu kişilerin suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılmış, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kapsamında soruşturma talep edilmiştir” dedi.

Hukuki süreç ve kamuya uyarı

Geçkil, ayrıca, “Müvekkilimizin yaptığı tüm para transferlerine dair dekontlar, görüşme kayıtları ve diğer dijital deliller yetkili makamlara sunulmuştur. Paranın gönderildiği hesapların takibi ve bloke işlemleri için bankalar ve MASAK’a başvurular yapılmıştır.

Şüpheliler hakkında cezai ve hukuki tüm süreçler titizlikle yürütülmekte olup, mağduriyetin giderilmesi ve benzer suç örgütlerinin adalet önüne çıkarılması için mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyunun bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.