Son Mühür- Euro Club Index’in yapay zeka destekli analizine göre 2025/26 Süper Lig sezonunun şampiyonluk favorisi %61,3 ihtimalle Galatasaray olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin şansı ise son dönemdeki performansıyla %38’e yükseldi. Beşiktaş’ın şampiyonluk olasılığı %0’a düşerken, Trabzonspor’un şansı %0,7 olarak hesaplandı.

Alt sıralarda sıkı rekabet

Sezonun ilk 13 haftası geride kalırken, ligde alt sıralardaki mücadele de büyük bir rekabete sahne oluyor. Euro Club Index’in tahminlerine göre, Fatih Karagümrük sezonu 24 puanla tamamlayarak son sırada yer alacak. Onu Kayserispor ve Eyüpspor takip edecek. Alt sıralarda puan farklarının az olması, düşme hattındaki yarışın kıran kırana geçeceğini gösteriyor.

Orta sıralarda dengeli görünüm

Orta sıralarda ise Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Konyaspor 34-38 puan aralığında sezonu tamamlayacak takımlar olarak öne çıkıyor. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor gibi ekipler ise 42-43 puan bandında kalarak ligde kalmayı garantileyen takımlar arasında yer alacak.

Üst sıralarda keskin ayrışma

Üst sıralarda Göztepe ve Gaziantep FK’nın orta üst bölgede konum alması bekleniyor. Samsunspor’un ise 58 puanla beşinci sırada sezonu tamamlama ihtimali bulunuyor; şampiyonluk şansı ise yalnızca %0,1 olarak hesaplandı. Beşiktaş için tablo daha çarpıcı: Siyah-beyazlı ekip sezonu 59 puanla dördüncü sırada tamamlayacak ve şampiyonluk ihtimali %0’a gerilemiş durumda. Trabzonspor ise 63 puanla üçüncü sırada yer alacak ve şampiyonluk şansı %0,7 olarak öngörülüyor.

Şampiyonluk yarışında favoriler

Euro Club Index’in yapay zekâ verilerine göre şampiyonluk yarışının iki favorisi Galatasaray ve Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin sezon sonu puanı 81 olarak tahmin edilirken, şampiyonluk ihtimali son haftalarda %38’e çıktı. Özellikle Fenerbahçe’nin son dönemdeki yükselen formu, yarışta iddialı hâle gelmesini sağladı.

Sezon başından bu yana favori olarak gösterilen Galatasaray ise ilk kez ciddi bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali %83,2’den %61,3’e geriledi, ancak tahminlere göre 84 puanla sezonu zirvede tamamlayacak takım konumunda bulunuyor.