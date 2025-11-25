Son Mühür- Yönetmen ve popüler dijital platform FLU TV’nin sahibi İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada mahkumiyet kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde açılan davada Canikligil'e, iki yıl iki ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, cezayı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) şartıyla erteledi.

Soruşturma ve yargılama süreci

İstanbul Başsavcılığı, Canikligil hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sonrası ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen, 26 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık bir buçuk ay tutuklu kalan Canikligil, 7 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti.

Yönetmenin yargılandığı bu davanın kararı kısa süre önce açıklandı. İlker Canikligil, mahkeme kararını kendi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurdu. Canikligil, paylaşımında, "26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun," ifadelerini kullandı. Verilen ceza, HAGB kararı nedeniyle, Canikligil'in belirtilen denetim süresi boyunca herhangi bir kasıtlı suç işlememesi halinde hüküm doğurmayacak.

Tartışma yaratan o paylaşım neydi?

İlker Canikligil'in yargılanmasına sebep olan paylaşım, Mart ayındaki bir sosyal medya yayınında sarf ettiği sözlerden oluşuyordu. Yönetmen, söz konusu yayında, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiyi ve siyasi tercihleri eleştirirken, Star Wars serisinde yer alan ve bir soykırım emri olarak bilinen "Execute order 66" ifadesini kullanmıştı.

Canikligil'in yayınındaki ilgili bölüm şöyleydi:

"Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66."

Mahkeme, bu ifadeleri ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ hükümleri kapsamında değerlendirerek cezaya hükmetti.