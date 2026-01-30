Yozgat merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir siber dolandırıcılık operasyonu, teknolojinin suistimal edildiği yeni nesil bir suç şebekesini gün yüzüne çıkardı. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak mağdurları hedef alan suç örgütü, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucunda çökertildi. Yaklaşık 15 milyon liralık bir vurguna imza atan şebeke üyelerinin yakalanması, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı yürütülen mücadelenin ciddiyetini bir kez daha kanıtladı.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan tuzak deşifre edildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, siber dünyadaki şüpheli hareketleri mercek altına alarak teknik bir inceleme başlattı. Elde edilen bulgular, dolandırıcıların oldukça ileri düzey yöntemler kullandığını ortaya koydu. Şüphelilerin, yapay zeka araçları vasıtasıyla gerçeğinden ayırt edilmesi imkansız videolar üreterek vatandaşların güvenini kazandığı belirlendi. Bu dijital manipülasyon teknikleriyle toplamda 33 kişiyi ağlarına düşüren şebekenin, kurbanlarını büyük maddi zarara uğrattığı tespit edildi.

Dört ilde eş zamanlı baskın: 15 milyon liralık vurgun son buldu

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte operasyon düğmesine basan Yozgat polisi; Antalya, Hatay ve Ankara illerini de kapsayan geniş çaplı bir saha çalışması yürütecek koordinasyonu sağladı. Dört farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, suçla bağlantılı olduğu saptanan 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen veriler, şebekenin kısa süre içerisinde yaklaşık 15 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ederek lüks bir yaşam sürdüğünü ve parayı farklı hesaplara aktardığını gösterdi.

Adli süreç başladı: Şüphelilerin çoğu cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki delillerin kuvvetli olması ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak şüphelilerden 6’sının tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yozgat merkezli bu başarılı operasyon, yapay zeka destekli dolandırıcılık faaliyetlerine karşı verilen hukuki savaşta önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.