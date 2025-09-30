Son Mühür - Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Premier Lig takımı Liverpool’u ağırlayacak. Saat 22:00’de başlayacak maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Maç öncesinde heyecan doruktayken, yapay zekadan dikkat çekici bir tahmin geldi. Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını simüle ederek Liverpool’un 2-1 galip geleceğini öngördü. Tahminde, "İstanbul’daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupaya olan motivasyon dikkate alındığında maç oldukça çekişmeli geçecektir, ancak benim tahminim 2-1 Liverpool’un kazanması yönünde" ifadelerine yer verildi.