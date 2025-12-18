Son Mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tartışmalı sahneleriyle kamuoyunda gündem olan “Jasmine” dizisi hakkında yürütülen incelemeyi tamamladı. HBO Max’te yayınlanan diziyle ilgili karar, RTÜK Üst Kurulu toplantısında alındı.

En üst sınırdan para cezası

RTÜK, “Jasmine” dizisinin yayın içeriğinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda diziye, mevzuatın öngördüğü en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Katalogdan çıkarma kararı

Üst Kurul, para cezasının yanı sıra dizinin katalogdan çıkarılması yönünde de yaptırım uyguladı. Kararla birlikte, “Jasmine” dizisinin ilgili platformlarda erişime kapatılması hükme bağlandı.

İnceleme süreci ve yayından kaldırma

RTÜK’ün inceleme başlattığını duyurmasının ardından, HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan “Jasmine” dizisini yayından kaldırmıştı. RTÜK’ün aldığı son kararla birlikte, yaptırım süreci resmiyet kazandı.