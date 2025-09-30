Son Mühür - Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi çerçevesinde, 81 ilde toplam 500 bin konut inşa ediliyor.

Proje kapsamında şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, engelliler ile en az üç çocuk sahibi aileler için özel kontenjan ayrılacağı açıklandı. TOKİ, bu kampanya ile birlikte İstanbul’da ilk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek. Bu sayede, dar gelirli vatandaşların büyükşehirde yaşadığı barınma sorununa çözüm sunulması amaçlanıyor.

TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa ederek önemli bir başarıya imza attı. '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve 2022’de başlatılan '250 Bin Sosyal Konut/İlk Evim, İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim' projeleriyle kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Hâlihazırda ise yurt genelinde 280 bin sosyal konutun inşası sürüyor.

Erdoğan duyurdu

Dar gelirli ailelere yönelik projeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konut müjdesini şu sözlerle paylaştı:

''Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize ve 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle, ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacağız.

Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum''