Son Mühür - Başkent Tiran’da gerçekleştirilen Sosyalist Parti toplantısında konuşan Rama, kabinedeki değişiklikleri açıklarken hükümetin ilk dijital üyesini de tanıttı. Rama, “Diella, fiziksel varlığı olmayan, yapay zekâ ile sanal olarak oluşturulmuş ilk üyemizdir” ifadelerini kullandı.

Rama, kamu ihalelerine dair kararların artık bakanlıkların yetkisinden çıkarılarak Diella tarafından yönetileceğini ifade ederek, “Arnavutluk, kamu ihalelerinde tamamen yolsuzluktan arınmış ve tüm kamu fonlarının şeffaf olduğu bir ülke haline gelecek” dedi. Başbakan Rama, sürecin “adım adım” ilerleyeceğini vurgulayarak, “Bu bir bilim kurgu değil, Diella’nın asli görevidir” şeklinde konuştu.

Tanıtımı yapıldı

Arnavut vatandaşlarının büyük bir kısmı, Diella’yı devletin dijital hizmet platformu e-Albania üzerinden tanıyor. Geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş genç bir kadın avatarıyla temsil edilen bu sanal bakan, ihaleleri değerlendirecek, uluslararası yetenekleri işe alacak ve bürokrasiyi azaltmayı hedefleyecek. Arnavutluk, özellikle kamu yönetimi ve kamu alımları alanında uzun zamandır yolsuzlukla mücadele ediyor. Bu sorun, Avrupa Birliği’nin yıllık raporlarında da sıkça vurgulanmıştı.