Son Mühür- ABD'nin Venezuela'da Maduro'yu Hollywood filmlerine taş çıkartacak yakalama operasyonundan sonra sıra Küba'ya mı geldi sorusu gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi olarak önce Grönland'ı ardından da İran'ı seçmesi Küba'yla ilgili tartışmaları unuttursa da sıcak bir gelişme Küba'nın rahatladığı iddialarını çöpe attı.

Uçaklar için yakıt kalmadı...



Dünyanın İspanyolca en büyük haber ajansı olan Agencian EFE, ABD'nin baskısı nedeniyle petrole ulaşamayan Küba'da 24 saatlik jet yakıtı kaldığını duyurdu.

Jeopolitik analisti Deniz Güler,

''2026 Ocak ayı sonunda ABD tarafından resmen ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlanan Küba, 24 saat içinde stoklarındaki jet yakıtının (Jet A1) tükeneceğini deklare etmiştir.

10 Şubat'tan itibaren 1 aylık süre zarfında Küba'nın hiçbir havalimanında jet yakıtı stoğu kalmamıştır.

Bu Küba'nın hava erişiminin kısıtlanması anlamına gelmektedir çünkü uzmanlara göre ticari uçuşlar kârlılığını yitirmektedir.

Turizm sezonu ortasında ticari uçuşların azaltılmasının yaratacağı sonuçlar bakımından anlamı ise aşikardır. Turizm Küba'nın ender gelir kalemlerinden biridir'' hatırlatmasında bulundu.

Turizm sektörü zorda...



''Küba için:

Turizm döviz girdisi kalemidir.

Ek olarak enerji ithalatı finansmanıdır.

Sistemin temel düzenleyici işlevlerinden biridir'' vurgusunda bulunan Güler,

''Dünya-sistem için daha hassas stres birikim noktaları olsa da, son aylarda pek çok defa hatırlatma çabasına girdiğim Küba meselesinde kriz giderek geri döndürülemez biçimde derinleşmektedir.

Venezuela ve Meksika baskılarından sonra ABD, Küba'yı boğmaya tüm hızıyla devam etmektedir. Çok yakında bu konu gündeme oturmaya başlayacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.

Canel, Trump'a rest çekmişti ama...



Trump'ın, ''Anlaşma yapın yoksa çok geç olacak" çağrısına Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" sözleriyle cevap vermişti.