Son Mühür- Son bir ayda Avrupa'nın değişik yerlerindeki tatil merkezlerinde çığ düşmesi için hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İtalya'da çığ felakatinde 3 kayakçının hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir acı haber Fransa'dan geldi.

Fransız haber ağı CBFMTV’nin haberine göre, Hautes-Alpes'e bağlı Saint-Veran'da dün öğleden sonra çığ düştü.



İki kişi çığ nedeniyle hayatını kaybetti...



Hautes-Alpes vilayetine bakan Gap Savcılığından yapılan açıklamada, 4 kişilik ekibin Saint-Veran’da spor faaliyetleri için ayrılmış pistin dışında rehbersiz şekilde kayak yaptığı belirtilerek, ekipteki biri 1997, diğeri 1991 doğumlu iki kişinin yerel saatle 15.00 civarında düşen çığ nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savcılık gruptaki diğer iki kişinin kazadan yara almadan kurtulduğunu ve olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.