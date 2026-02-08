2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda Türk sporcuların mücadelesi, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir’in kayakla atlama yarışmasıyla başlayacak.

Predazzo’da ilk start

İtalya’da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türkiye’yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda erkekler normal tepe müsabakasında mücadele edecek. Karşılaşma TSİ 21.00’de yapılacak.

Olimpiyat tecrübesi ve ilk heyecan

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu üçüncü kez olimpiyat sahnesine çıkacak. Muhammed Ali Bedir ise kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda yer alacak.