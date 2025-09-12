Son Mühür- Boston’daki Massachusetts Üniversitesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olayın ardından kampüs genelinde alarmlar çalındı. Öğrenciler ve akademisyenler büyük bir panikle binalardan çıkarak güvenli alanlara yönlendirildi.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı

Silahlı saldırı ihbarı üzerine kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Öğrenciler kaçıştı, eğitim durduruldu

Saldırı anında sınıflarda ve kampüs bahçesinde bulunan öğrenciler büyük bir korku yaşadı. Kaçışmaya başlayan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Saldırgan hala aranıyor

Olayın ardından saldırganın yakalanması için arama çalışmaları sürüyor. Polis kaynakları, saldırganın henüz etkisiz hale getirilemediğini, operasyonların kampüs çevresinde yoğunlaştığını bildirdi.