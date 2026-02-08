Son Mühür- İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 17. Aljazeera Forumu katılmak üzere gittiği Katar’da El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında ilk planda Türkiye'de olması planlanan görüşmeler İran'ın talebiyle Umman'a kaydırılmıştı.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

Başkan Trump'tan üç şart...



ABD Başkanı Trump, bölgedeki ABD deniz kuvvetlerine yeni takviyelerin yapılmasının ardından İran'a saldırmakla tehdit etmiş ve bu konuda üç şart ileri sürmüştü.

Buna göre İran nükleer bombalara giden olası bir yol olan uranyum zenginleştirmesinden vazgeçecek, 12 gün savaşında İsrail'in Demir Kubbesini birçok kez geçen balistik füzelerle ilgili geliştirme girişimlerini durduracak ve bölgedeki silahlı gruplara destek vermeyi bırakacak.



Tahran balistik füze konusunda ısrarlı...



Tahran ise uzun zamandır nükleer yakıt üretimini silahlandırma niyetinde olmadığını savunurken balistik füze konusunu görüşme konularının dışında bırakmakta ısrarlı.

Olası bir ABD saldırısı hakkında da konuşan Erakçi,

"Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldırma imkanımız bulunmuyor. Ancak bölgedeki üsleri hedef alırız." uyarısında bulundu.



Kendilerine bir saldırı olması halinde "Amerikan topraklarına saldırmak mümkün olmayacak, ancak bölgedeki üslerini hedef alacağız" diyen Erakçi,

“Komşu ülkelere saldırmayacağız; bunun yerine, onlarda konuşlanmış ABD üslerini hedef alacağız. İkisi arasında büyük bir fark var” ifadelerine yer verdi.



ABD üsleri nerelerde var?



ABD'nin Ortadoğu'da Türkiye'deki İncirlik üssü dışında, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Mısır, Umman, İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplamda 50 bin askeri mürettabat bulunan askeri üsleri bulunuyor.