Son Mühür- Son dönemde 350 kişinin işten çıkarılması haberleriyle gündem olan Washington Post gazetesi şimdi de CEO'sunun istifasıyla sarsıldı.

Washington Post gazetesinin yayıncısı ve CEO'su Will Lewis, şirketteki toplu işten çıkarmaların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Çalışanlara gönderdiği bir e-posta ile görevinden ayrıldığını belirten Lewis, "istifa etmesi için doğru zaman" olduğuna işaret etti.



Jeff Bezos'a teşekkür ederek...



Washington Post'un sahibi Amerikalı milyarder Jeff Bezos'a teşekkür eden Lewis, istifa açıklamasında,

"Görevim süresince, The Post'un sürdürülebilir geleceğini sağlamak için zor kararlar alındı, böylece önümüzdeki uzun yıllar boyunca her gün milyonlarca müşteriye yüksek kaliteli ve tarafsız haberler sunmaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

