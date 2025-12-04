Son Mühür / Yağmur Daştan - TÜRSAB öncülüğünde hayata geçirilen ancak uzun süredir atıl durumda bekleyen Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) yeniden gündemde. 2013 yılında kapılarını açan tesisin aktif olarak kullanılamaması, turizm sektörü içinde tartışmalara neden olmaya devam ederken; söz konusu alan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından bir kez daha dile getirildi. Günel, merkezin kent ve bölge turizmine kazandırılması gerektiğini vurgulayarak büyük beklentilerle açılan tesisin aradan geçen yıllara rağmen işlevsel hale getirilemedi ve kaderine terk edildiğine yönelik tepkisini dile getirdi.

Temelinin 1990’lı yıllara dayandığı biliniyor

Yaklaşık 370 milyon TL’lik yatırımla inşa edilen ve temeli 1990’lı yıllara uzanan KOMER, çok ortaklı bir yapıyla kuruldu. Ortaklık dağılımında en büyük pay yüzde 49,45 ile TÜRSAB’a aitken, yüzde 37 DÖSİM’e, yüzde 6,5 Aydın Özel İdaresi’ne ve yüzde 1,5 Kuşadası Belediyesi’ne verildi.

‘Devlette kapı duvar durumdayız’

Söz konusu kongre merkezinin Kuşadası gibi bir turizm kentinde 12 ay boyunca turizm yapılsın diye açıldığını hatırlatan Başkan Günel, “Açıldı ve kapandı, bir daha çalışmadı. Şu anda milyon dolarla ifade edilen bir yatırıma tekabül ediyor; 500 milyon dolar gibi güncel bir rakamı var. 2013 yılından bu yana çöp olarak duruyor. Bina orada çürüyor. Bugüne kadar yaptığımız çağrılara hiçbir karşılık alamadığımız gibi kongre merkezini çözümsüz hale getirdiğini gördük. Maalesef devlette kapı duvar durumdayız. Devletin milyonlarca dolarlık yatırımı Kuşadası’nda çürüyor. Bu para, halkın parası. Bu arada Kuşadası’nda kongre merkezi yok. Kongre merkezi hayata geçmediği gibi akıbetinin ne olacağına dair de bilgi yok. Ben üç kere turizm bakanı ile görüşmeye çalıştım ama bununla ilgili bir aksiyon yaşanamadı. Bu alan Avrupa’nın en büyük üçüncü kongre merkezi” dedi.

Başkan Günel ayrıca, “Dünyanın her yerinde konaklama vergileri alınır bunların tamamı yerel yönetime gider. Bizde merkezi hükümet vergi çıkardı, sevindik bize gelir mi diye ama bize gelen pay sıfır” diye konuştu.