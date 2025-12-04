Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, “Mavi Kapak” kampanyasıyla elde edilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Vatandaş Buluşması’nda verdiği sözü yerine getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Fikri Altay Mahallesi’nde yaşayan Hüsnü ve Aliye Kölemenler çiftinin evini ziyaret etti.

Ziyarette, kampanyaya en fazla katkı sunulan mahallelerden biri olan Fikri Altay’da yaşayan Kölemenler çiftine bir adet tekerlekli sandalye teslim edildi. Başkan Ünsal’a ziyarette Prof. Dr. Nurselen Toygar ve Fikri Altay Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam da eşlik etti.

“Kimseyi geride bırakmıyoruz”

Başkan Yıldız Ünsal, Karşıyaka’da dayanışma kültürünün güçlü olduğuna dikkat çekerek, Mavi Kapak kampanyasının bunun somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Kampanyanın yeniden hayata geçirilmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünsal, katkı sağlayan tüm vatandaşlara ve kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek desteklerin artarak sürmesini temenni etti.

Bedensel engelli Kölemenler çifti de tekerlekli sandalyenin kısa sürede teslim edilmesinden dolayı Başkan Ünsal’a, Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam’a ve kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Bir ton kapak, iki tekerlekli sandalye

İzmir’den yıllar önce başlatılan ve ülke genelinde geniş katılımla sürdürülen “Mavi Kapak” kampanyası, Karşıyaka Belediyesi tarafından Ağustos ayında yeniden başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde yaklaşık 70 noktaya kapak toplama kutuları yerleştirildi.

Toplanan plastik şişe kapakları, lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor. Kampanya kapsamında her bir ton kapak karşılığında iki adet tekerlekli sandalye temin edilerek, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılıyor.