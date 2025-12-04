İzmir genelinde uzun süredir çözülemeyen çöp sorunu, en yoğun biçimde Buca’da hissediliyor.

Özellikle kenar mahallelerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp yığınları, hem kötü kokularla yaşamı zorlaştırıyor hem de sağlık riski yaratıyor.

Vatandaşlar, mahalle aralarında biriken çöpler nedeniyle nefes almanın dahi güçleştiğini dile getiriyor.

Harmandalı’nın kapanmasıyla yük arttı

Vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Düzenli Depolama Alanının kapanması, İzmir’deki günlük çöp krizini daha da derinleştirdi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, belirlenen farklı noktalarda geçici depolama yöntemine başvuruyor. Ancak günde yaklaşık 5 bin ton çöpü toplamakta zorlanan belediyeler, çöp birikimlerinin önüne geçemiyor.

Buca, çöp sorunu denince ilk akla gelen ilçe

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi çevresinde biriken çöplerden rahatsız olan mahalle sakinleri, son iki haftadır eylemler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Şantiyede çıkan yangınlar ise hem çevre hem de sağlık açısından büyük risk oluşturuyor.

Belediyelerin çözüm üretmekte zorlanması, halkın tepkisini giderek artırıyor. Sosyal medya paylaşımlarından sokak röportajlarına kadar birçok mecrada Bucalıların isyanı yankılanıyor.

Grev sonrası da manzara değişmedi

Aylarca maaş alamayan Buca Belediyesi işçilerinin greve gitmesiyle çöpler uzun süre toplanmamıştı. Grevin sona ermesine rağmen ilçedeki çöp manzarası büyük ölçüde değişmedi. Özellikle kenar semtlerde sokak sokak çöp dağları göze çarpıyor.

Çocuklarıyla parkta vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, parkların yanında biriken çöplerin yaydığı ağır koku nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Ayrıca yanan çöp konteynerleri ve sokak hayvanlarının dağıttığı poşetler, ilçede çirkin bir görüntü oluşturuyor.

Sosyal medyada “Çöp Dağı İzmir” tepkisi

İzmir’in farklı bölgelerinde çekilen çöp görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topluyor. Binlerce olumsuz yorum alan paylaşımlar, kentteki çöp sorununun giderek derinleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

“İzmir bu görüntüleri hak etmiyor”,

“Çöpler neden düzenli toplanamıyor?”,

“Temiz bir mahallede yaşamak bu kadar zor olmamalı” diyen vatandaşlar, belediyelerden acil ve kalıcı çözüm bekliyor.

“Kalıcı çözüm istiyoruz” çağrısı büyüyor

İzmirliler, günlük geçici önlemlerin artık işe yaramadığını belirterek bütüncül bir atık yönetimi planının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çöplerin düzenli toplanması, depolama alanlarının modernleştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için ivedi adım atılması isteniyor.