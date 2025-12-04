Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Müzik, Resim, Sanat ve Tasarım toplulukları ile MEV Koleji Bornova Şubesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin yaşamlarına dikkat çekilmesi ve kapsayıcı bir toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleştirilen program, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Müzik ve atölyelerle renkli anlar

Etkinlik boyunca Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarının öncülüğünde müzik performansları, resim atölyeleri ve çeşitli sanatsal çalışmalar yapıldı. Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu ile MEV Koleji Bornova Şubesi öğrencileri, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde sanatsal üretimde bulunarak yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Sanatın evrensel dili ön plandaydı

Katılımcı öğrenciler, etkileşimli ortamda hem yeni arkadaşlıklar kurdu hem de sanatın birleştirici gücüyle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, öğrenciler arasında karşılıklı anlayış ve empati duygusunun pekişmesine katkı sundu.

Rektör Budak’a teşekkür

Ege Üniversitesi Müzik, Resim, Sanat ve Tasarım toplulukları, etkinliğin gerçekleşmesine sağladığı desteklerden dolayı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür etti.