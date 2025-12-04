Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Çeşme Belediyesi, Türkiye’nin en önemli turizm buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir kapsamında, 3–5 Aralık 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de açtığı tanıtım standıyla yerini aldı. Standda, Çeşme’nin doğal ve kültürel zenginlikleri ile sürdürülebilir turizm vizyonu ziyaretçilere aktarıldı.

Açılış kokteyli yoğun ilgi gördü

Fuarın ilk gününde Çeşme standında düzenlenen açılış kokteyliyle tanıtım çalışmaları başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Çeşme’nin yerel değerleri, kültürel mirası ve turizm potansiyeli sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Dört mevsim turizm vurgusu

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin öncülüğünde yürütülen tanıtım sürecinde; Çeşme’nin dört mevsime yayılan turizm anlayışı, gastronomi zenginliği, spor ve doğa turizmi olanakları ile yeni dönem projeleri ön plana çıkarıldı.

Güçlü iş birliği ile tanıtım

Tanıtım standı; Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alaçatı Turizm Derneği ve Korto İzmir iş birliğiyle hazırlandı. Ortak çalışmalarla, Çeşme’nin hem ulusal hem de uluslararası turizm arenasındaki görünürlüğünün artırılması hedeflendi. C-182 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayan Çeşme standında, fuar süresince sektör temsilcileri, kamu yöneticileri ve ziyaretçiler bir araya gelerek yeni iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Geleceğe dönük turizm vizyonu

Çeşme Belediyesi, Travel Turkey İzmir boyunca sürdürülebilir turizm, yerel kalkınma, kültürel mirasın korunması ve dört mevsim turizm hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları tanıtarak, Çeşme’nin geleceğe yönelik turizm vizyonunu sektörle paylaşmayı sürdürdü.