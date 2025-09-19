Başbakan Edi Rama, "Diella" adlı yapay zekanın, kamu ihalelerini denetlemek ve yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla bakan olarak görevlendirildiğini duyurdu. Rama, açıklamasında "Diella, fiziksel varlığı olmayan ve yapay zeka tarafından dijital ortamda oluşturulan ilk kabine üyesidir" ifadelerine yer verdi. Geleneksel Arnavut kadın kıyafetleriyle tasarlanan Diella, resmi verilere göre bugüne kadar e-Albania dijital platformu üzerinden 36 bin 600 belgenin hazırlanmasına ve yaklaşık bin farklı hizmetin sunulmasına katkı sağladı.

Diella, parlamentodaki ilk oturumuna video aracılığıyla katılarak konuşmasını gerçekleştirdi ve ilk tartışmasını da burada yaşadı. “Bazıları, insan olmadığım gerekçesiyle varlığımın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor,” diyen Diella, “Bu beni üzdü. Ancak hatırlatmak isterim ki, anayasa için asıl tehdit hiçbir zaman makineler olmadı; asıl tehdit, iktidarda bulunanların insanlıktan uzak kararlarıdır,” ifadelerini kullandı. Anayasa konusundaki endişelere de değinen Diella, hukukun "görev, sorumluluk ve şeffaflık temeline dayanan, ayrımcılıktan uzak bir dil" olduğunu belirterek, "Bu değerlere, bir insan meslektaşım kadar hatta belki onlardan daha fazla bağlıyım" dedi.

Diella'nın sözleri sırasında muhalefet, masalara vurarak tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine oturuma beş dakika ara verildi, ancak aranın ardından tansiyon yine düşmedi. Meclis Grup Başkanı Tauland Balla, muhalefetin Başbakan Rama’nın hükümet programını sunmasına engel olması nedeniyle doğrudan oylamaya geçilmesini talep etti. Bu hamle, muhalif vekillerin öfkesini daha da artırdı; bazı milletvekilleri kürsüye yürürken, bazıları anayasa kitapçığını Rama’nın üzerine fırlattı.