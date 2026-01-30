İzmir’de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, kentin birçok ilçesinde hayatı felç etti. Kısa sürede metrekareye düşen yüksek yağış miktarı nedeniyle özellikle Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova’da ciddi taşkınlar yaşanırken, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar yaşanan mağduriyetin altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını savunarak yetkililere tepki gösterdi.

Metrekareye 80 kilogram yağış düştü

Meteoroloji verilerine göre, sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Buca’da metrekareye 80 kilogram, Konak’ta ise 63 kilogram yağış düştü.

Yoğun yağış nedeniyle rögarlar taştı, ana arterler göle döndü. Birçok noktada ulaşım aksarken, bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.

Buca ve Konak’ta sokaklar göle döndü

Buca’nın Yıldız, Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde park halindeki araçlar su altında kalırken, Kemalpaşa’da sel sularının otomobilleri sürüklediği bildirildi.

Konak’ta ise taşan rögarlar nedeniyle ana yollar tamamen suyla kaplandı. Bir vatandaşın biriken suyun ortasında olta atarak durumu protesto etmesi dikkat çekti.

Esnaf gece boyunca kendi imkanlarıyla mücadele etti

Yıldız Mahallesi’nde esnaflık yapan Cavid Can Koçak, sel sularıyla saatlerce mücadele ettiklerini anlattı. Koçak, “Saat 20.00 sıralarında fırtınayla birlikte başlayan yağmur çok kısa sürede sele dönüştü. Dükkana geldiğimizde her yer suyla doluydu. Bu kadar şiddetli olacağını tahmin edemedik.

Saat 01.00’e kadar kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Yetkililere haber verdik ancak öncelik evlere verildi. En büyük sıkıntımız yoldan hızla geçen araçlardı.

Araçlar geçtikçe sular daha da içeri doluyordu. Bu nedenle mahalle girişini kapatmak zorunda kaldık. İnsanlar bel hizasına kadar gelen suyun içinde zorla yürüdü” dedi.

Kum çuvallarıyla sokak girişlerini kapattılar

Aynı mahallede esnaf olan Polat Koçak ise sel sırasında büyük korku yaşadığını belirterek, “Dükkana ulaşmaya çalışırken sel sularına kapılma tehlikesi atlattım.

Evlerin içine su dolarken insanların çığlıklarını duymak çok üzücüydü. O an kendi işimizi bir kenara bırakarak komşularımıza yardım etmeye çalıştık.

Araç trafiği nedeniyle sular evlerin içine dolmasın diye sokak girişlerini kum çuvallarıyla kapattık” diye konuştu.

“Her yağmurda aynı korkuyu yaşamaktan yorulduk”

Evi sular altında kalan mahalle sakinlerinden Zülciye Aslan, yaşadıkları mağduriyetin her yağmurda tekrarlandığını dile getirdi.

Aslan, “Şiddetli yağmurla birlikte her yer göle döndü. Kapı önlerine taşlar ve kilimler koymamıza rağmen sular içeri girdi.

Tuvaletler geri tepti, banyolar yarıya kadar doldu, su odalara kadar ulaştı. Oğlumla birlikte sabaha kadar su boşalttık.

Parkeler kabarmasın diye camları açıp kurutmaya çalışıyoruz ama her yağmurda aynı korkuyu yaşamaktan yorulduk. Belediye yetkililerine defalarca bildirmemize rağmen altyapı sorunu çözülmedi” ifadelerini kullandı.

Yatalak hastayı komşular kurtardı

Sel felaketinde büyük zarar gören bir diğer mahalle sakini Fatma Özgezer ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Özgezer, “Eve girdiğimde 20 yaşındaki yatalak çocuğumu suyun içinde buldum. Komşularımın yardımıyla başka bir odaya taşıdık.

Buzdolabı ve bulaşık makinesi dahil tüm eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Eşim cezaevinde olduğu için zaten maddi olarak zor durumdaydım.

Bu sel felaketiyle tamamen mağdur oldum. Yaklaşık bir buçuk yıldır burada yaşıyorum, geçen yıl böyle bir şey yaşamadık ama bu sene her şeyimizi kaybettik” dedi.