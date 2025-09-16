Yankı Bağcıoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğan emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı. 32 yıllık denizcilik kariyerinden sonra 2021'de emekli olan Bağcıoğlu, günümüzde aktif siyaset yapıyor.

Deniz Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulunan Bağcıoğlu, NATO'da da uluslararası deneyim kazandı. Eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Deniz Lisesi'nde tamamlayan Bağcıoğlu, 1989'da Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Yankı Bağcıoğlu Kimdir

1967'de İstanbul doğumlu olan Bağcıoğlu, ortaokulunu Tarsus Amerikan Koleji'nde, liseyi Deniz Lisesi'nde okudu. 1989 yılında Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden teğmen olarak mezun oldu. 32 yıllık askeri kariyerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki gemilerde ve karargahlarda görev yaptı.

Deniz görevleri kapsamında hücumbot, muhrip, fırkateyn branş subaylığı ve bölüm amirliği görevlerinde bulundu. TCG Gemlik ve TCG Gökova fırkateynlerinde komutanlık yaptı. Belçika'da NATO Harekat Komutanlığı'nda 3 yıl süreyle karargah subayı olarak çalıştı. Amiral rütbesine yükseldikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Eşi ve Aile Yaşamı

Yankı Bağcıoğlu, emekli Deniz Albay Pınar Bağcıoğlu ile evlidir. Çift, Kuzey ve Boran isimli iki erkek çocuk sahibidir. Aile şu anda İzmir'de yaşamını sürdürmektedir. Bağcıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmekte ve Belçika'da Leuven Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında Yüksek Askeri Şura kararı ile emekliye sevk edilen Bağcıoğlu, CHP'ye katılarak Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendı.