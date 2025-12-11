Dijital içerik ekonomisinin büyüme hızını gözler önüne seren 2025 OnlyFans harcama verileri, OnlyGuide tarafından yayımlandı. Açıklanan rakamlar, platformun dünya genelinde ne kadar büyük bir ekonomik potansiyele ulaştığını gösterirken, harcamalarda ABD’nin diğer ülkelere büyük fark attığı ortaya çıktı. Türkiye ise listede ilk 10 içerisinde yer almadı.

Küresel dijital harcamalarda dikkat çeken sıralama

Yayımlanan verilere göre ABD, 2,63 milyar dolarlık harcama ile zirvede yer aldı. Bu tutar, listenin ikinci sırasındaki Birleşik Krallık’ın beşte birinden daha az seviyede kalmasına rağmen açık ara fark anlamına geliyor. Birleşik Krallık’ın 531 milyon dolarlık harcaması, platformdaki güçlü kullanıcı kitlesinin devam ettiğini gösterdi.

Listenin üçüncü sırasında 355 milyon dolarla Kanada bulunurken, aynı tutarla İtalya dördüncü sırayı paylaştı. Meksika 291 milyon dolarla beşinci, Fransa ise 237 milyon dolarlık hacmiyle sıralamanın altıncı basamağında yer aldı. Avustralya ve Almanya’nın da 237 milyon dolarlık harcama düzeyine ulaşması, platformun özellikle Batı ülkelerinde yüksek talep gördüğünü kanıtlıyor.

Avrupa ülkeleri listede ağırlığını hissettirdi

Açıklanan tabloya göre Avrupa ülkeleri, harcama listesinde geniş yer buldu. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın ilk 10’da yer alması, kıtanın dijital içerik platformlarındaki tüketim eğilimini ortaya koydu. Avrupa’dan listeye giren son ülke olan İspanya’nın 194 milyon dolar harcadığı görüldü.

Türkiye ilk 10’da yer almadı

Veri seti, Türkiye’nin OnlyFans harcamalarında ilk 10 ülke arasına giremediğini ortaya koyuyor. Asya ve Orta Doğu ülkelerinin listede yer almaması ise platformun ağırlıklı olarak Batı merkezli bir kullanıcı ekonomisine sahip olduğunu gösteriyor.

Dijital harcamalardaki büyümenin işareti

Listenin geneline bakıldığında 2025 yılında dijital içerik ekonomisinin hızla büyüdüğü görülüyor. Sıralamadaki ülkelerin çoğunun yüz milyonlarca dolarlık harcama yapması, kullanıcı alışkanlıklarının dijital platformlara doğru kaymaya devam ettiğini gösteriyor. ABD’nin liderliği, bu değişimdeki en güçlü işaret olarak öne çıkıyor.